VIDEO Protest SOS România la discursul președintelui Israelului în Parlament. Un senator neagă existența pogromului de la Iași

Un grup de cinci parlamentari ai SOS România, în frunte cu lidera de grup a deputaților partidului, Simona Macovei, au organizat un protest înaintea discursului pe care președintele Israelului, Isaac Herzog l-a susținut în fața Parlamentului, însă nu au fost lăsați să intre în sala de plen cu bannerele cu care veniseră.

Parlamentarii SOS România au venit cu un steag palestinian și cu un banner pe care scria „Nu există pogrom de la Iași. Există masacrul de la Iași asumat de guvernul Germaniei”.

Senatorul Dumitru Manea susține că atrocitățile împotriva evreilor din Iași din 27-30 iunie 1941 au fost comise exclusiv de către trupele germane prezente în oraș la acea vreme.

„Cea mai mare mârlănie politică a fost aceea că masacrele au fost numite pogrom. Eu sunt senator de Iași și nu-mi convine pentru că populația Iașului este nedreptățită, că ei și familiile lor sunt niște familii de genocidari, de criminali”, a afirmat Dumitru Manea spunând că în gropile comune au fost găsite doar trupurile a 245 de victime.

La observația unui jurnalist că documentele istorice atestă un număr de peste 13.000 de victime, precum și faptul că atrocitățile au fost comise de către autoritățile române, cu concursul unei părți a populației civile, Manea a răspuns:

„Nu a fost niciun pogrom la Iași (…) Nu, nu avem nicio responsabilitate de vreme de aceste crime au fost asumate”, a spus Manea invocând faptul că Germania a recunoscut în două rânduri participarea unor militari germani la asasinatele comise în 1941.

Manea a respins și documentele istorice, spunând că acestea ar trebui să aibă caracter de probă judiciară.

„Aceste declarații trebuie asumate cu documente judiciare, nu sunt suficiente chiar dacă vin din partea unui istoric”, a mai spus Manea.

Potrivit raportului Comisiei Internaționale pentru Studierea Holocaustului în România, în timpul pogromului de la Iași din 1941 au fost uciși 14.850 de evrei.

Ce a spus Herzog parlamentarilor români

În discursul preşedintelui Israelului, Isaac Herzog, susținut în plenul reunit al Parlamentului, acesta arătat că, în ultimii ani, România şi Israel au avut „un rol tot mai important în consolidarea securităţii reciproce, precum şi a securităţii regionale şi internaţionale”, informează Agerpres.

„De-a lungul celor 78 de ani de relaţii bilaterale, am reuşit să construim cu grijă un limbaj comun, o prietenie bazată pe încredere şi o speranţă pe care o putem transforma în realitate. Relaţia noastră s-a dezvoltat în numeroase domenii şi a devenit un pilon strategic al stabilităţii şi cooperării. Doresc să mulţumesc guvernelor şi ambasadorilor noştri pentru consolidarea acestor relaţii”, a spus el.

Potrivit acestuia, România a devenit un model la nivel internaţional în ceea ce priveşte comemorarea Holocaustului, asumarea responsabilităţii istorice şi educaţia privind această tragedie.

„Am văzut cum eforturile dumneavoastră de combatere a antisemitismului, a discursului instigator la ură şi a xenofobiei, precum şi adoptarea definiţiei de lucru a antisemitismului propuse de Alianţa Internaţională pentru Memoria Holocaustului (IHRA) au devenit un standard solid în protejarea democraţiilor înfloritoare de otrava urii”, a transmis el în plen.