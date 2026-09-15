VIDEO Protestul fermierilor: de la picnic și muzică la bătăi și gaze lacrimogene. Imagini cu momentele care au marcat ziua 

Câteva mii de fermieri au protestat marți în fața Guvernului, mai bine de șapte ore, într-o manifestație care a degenerat în confruntări violente cu forțele de ordine și s-a extins pe bulevardele adiacente Pieței Victoriei. Reporterii HotNews au discutat cu ciobanii si au urmărit manifestația, din prima linie, de dimineață și până la momentele tensionate.

Oamenii au venit cu blănuri, dar și cu fulare tricolore legate la gât sau în jurul capului și vuvuzele.

La un moment dar, în timpul protestului, câțiva ciobani s-au retras pe iarbă, în zona Pireței, și au luat o pauză de masă. Ei au avut la picnic caș, roșii, ceapă, slană și cârnați.

„Omoară animalele la oameni, cu boala asta inventată de ei. Am ajuns în 2026 să ne apărăm animalele de domnii, nu le mai apărăm de lupi și de urși”, i-a declarat un crescător de animale reporterului HotNews, referindu-se la pesta micilor rumegătoare și variolă.

În piață, câțiva manifestanți cu fulare tricolore au pus muzică rap în boxe.

Unii dintre manifestanți și-au strigat revendicările, în timp ce din alte grupuri s-a auzit „Călin Georgescu președinte”.

Pe parcursul zilei, însă, au avut loc scene repetate de violență. O parte dintre manifestanți au forțat cordoanele de jandarmi și au aruncat cu bâte, pietre și sticle înspre forțele de ordine.

Jandarmii au intervenit în repetate rânduri cu gaze lacrimogene.