VIDEO Rămășițele lui Grigore Alexandru Ghica sunt aduse astăzi din Franța, cu o cursă Tarom

Rămăşiţele pământeşti ale ultimului domnitor al Principatului Moldovei, Grigore Alexandru Ghica, au fost dezgropate vineri din Franța, urmând să fie aduse în această seară la București, cu o cursă Tarom, anunță Jandarmeria Română.

„În urmă cu puțin timp, în cimitirul din localitate Le Mée-sur-Seine din Franța a avut loc ceremonia religioasă de deshumare a rămășițelor pământești ale Domnitorului Grigore Alexandru Ghyka, ultimul Domn al Moldovei și întemeietorul Jandarmeriei Române”, a transmis Jandarmeria Română, într-un comunicat.

Potrivit comunicatului, un alt moment a avut loc la sediul Academiei Militare a Jandarmeriei Naționale Franceze unde Garda Republicană Franceză a prezentat onorul militar domnitorului Grigore Alexandru Ghyka, sicriul fiind apoi depus pe platoul principal al Academiei.

„Garda care a purtat pe umeri sicriul cu osemintele Domnitorului a fost alcătuită din jandarmi francezi, precum și jandarmi români din cadrul Gărzii de Onoare a Jandarmeriei Române. Sicriul cu rămășițele pământești va ajunge în România în această seară, la ora 20.30, cu o cursă Tarom și va fi depus la Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” de la sediul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române”, precizează Jandarmeria Română.

Duminică, rămășițele vor fi depuse la Opera Națională București

Duminică, 9 noiembrie, începând cu ora 09:30, în foaierul Operei Naționale București va avea loc ceremonia de depunere a sicriului cu rămășițele lui Grigore Alexandru Ghica.

„Momentul face parte dintr-un amplu program de ceremonii oficiale și comemorative organizate în perioada 8-12 noiembrie, cu ocazia repatrierii Domnitorului, după 168 de ani de la trecerea sa în neființă”, a transmis Opera Națională București, într-un comunicat.

Rămăşiţele domnitorului Grigore Alexandru Ghica vor fi reînhumate lângă Palatul Culturii din Iași.

Grigore Alexandru Ghica (1807 – 1857) a fost domnitor al Moldovei între 1849 şi 1853 şi între 1854 şi 1856. El a fost ultimul domn al Principatului Moldovei.