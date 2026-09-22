VIDEO Record mondial: O fetiță de doar 6 ani a rezolvat în 4 secunde cubul Rubik

O fetiță chineză în vârstă de 6 ani a stabilit un nou record mondial la rezolvarea unui cub Rubik, în puțin peste 4 secunde, au relatat marți mass-media de stat, transmite CBS News.

Fetița, pe nume Lian Yunzhi, a doborât de două ori, în trei zile, recordul mondial feminin la media timpului de rezolvare a cubului 3×3, în cadrul a două competiții certificate de World Cube Association, desfășurate la Wuhan și Guangzhou.

După ce a rezolvat cubul Rubik de cinci ori, ea a înregistrat timpi medii de 4,52 și 4,27 secunde.

Lian, originară din Chengdu, din provincia Sichuan din sudul Chinei, este „prima femeie care a reușit să rezolve un cub Rubik în mai puțin de 4,5 secunde în medie”, a relatat televiziunea de stat chineză CCTV.

Fetița, cu o bentiță roșie în carouri pe cap, a învârtit și răsucit cu o îndemânare amețitoare cubul Rubik.

După ce a rezolvat cubul, l-a așezat pe masă, a bătut din palme și a ridicat pumnul în aer.

Imagini cu momentul:

A 6 anni batte due volte il record mondiale del cubo di Rubik. Lian Yunzhi ottiene un 4''52 prima a Wuhan e un 4"27 poi a Guangzhou #ANSA pic.twitter.com/xqz9i9k64n — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) September 21, 2026

Fetița s-a jucat prima dată cu cubul Rubik după ce a fost înscrisă la un curs, una dintre numeroasele activități extracurriculare pe care le urmează, alături de lecțiile de dans și muzică, a declarat mama ei, Lin Yangxi, pentru mass-media locală.

Lin „și-a dat seama treptat” că rezolvarea cubului Rubik era o „activitate excelentă pentru dezvoltarea abilităților generale ale unui copil” și și-a îndreptat atenția către aceasta, a declarat ea pentru publicația Red Star News din Chengdu.

Fiica ei a învățat până acum peste 1.300 de algoritmi de rezolvare a cubului Rubik, exersând zilnic între 2 și 3 ore, a spus Lin.