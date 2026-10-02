VIDEO Roboții F.02 cu AI s-au autodistrus ca-n Terminator. „I-am antrenat, i-am trimis în Finlanda și i-am pus să sară”

Compania americană de tehnologie Figure, specializată în crearea de roboți umanoizi alimentați cu inteligență artificială, a distrus roboți învechiți învățându-i să sară în cuptorul de topire al unei oțelării, o idee propusă de actorul Arnold Schwarzenegger, conform EFE.



Figure a explicat că dorea să distrugă o mare parte din flota sa de roboți umanoizi F.02 pentru a-și proteja proprietatea intelectuală și a accelera producția următorului model, dar demontarea acestora ar fi durat prea mult, așa că a cerut idei utilizatorilor de internet, scrie Agerpres.



„Răspunsul categoric a venit dintr-o sursă neașteptată: Arnold Schwarzenegger, care ne-a sugerat să-i topim. L-am contactat pe Arnold și, când și-a exprimat dorința de a participa, am pus totul în mișcare”, a declarat compania într-un comunicat de presă.



Această soluție drastică amintește de faimoasa scenă finală din filmul „Terminator 2: Ziua Judecății”, cu Schwarzenegger în rol principal, în care personajul său, robotul T-800, cere să fie aruncat într-o cuvă pentru oțel topit pentru a-i distruge tehnologia și a salva astfel viitorul omenirii.

Greu de găsit oțelării pentru distrugerea roboților

Compania de tehnologie a contactat mai multe oțelării din Statele Unite și Mexic, dar niciuna nu a fost de acord să topească roboți echipați cu baterii de litiu din cauza riscului pe care îl reprezenta pentru instalațiile lor scumpe, până când au găsit în sfârșit o turnătorie dispusă să accepte provocarea, localizată în Imatra, în Finlanda.



Ulterior, inginerii Figure au antrenat roboții F.02 să sară de la etajul al doilea din sediul companiei din San Jose, statul California, pe uriașe paturi gonflabile care simulau o cuvă pentru oțel topit.



Pentru aceasta, au creat un nou model de inteligență artificială care le-a permis roboților să sară cu precizie, folosind ca referință mișcările cascadorilor din scenele filmelor de acțiune.



Odată ajunși în Finlanda, roboții și-au executat misiunea impecabil, în ciuda căldurii extreme și a câmpurilor electromagnetice ale cuptorului cu arc electric de 75 de tone al turnătoriei.

Arnold Schwarzenegger a participat la acțiune

Videoclipul, în care apare chiar Arnold Schwarzenegger, arată un robot apucând un lanț pentru a coborî în cuva pentru oțel topit – așa cum face personajul său din film – și alți câțiva roboți lansându-se cu salturi acrobatice în creuzet.



Compania a declarat că a distrus aproape toți roboții din acest model, cu excepția câtorva pe care intenționează să îi păstreze, și că va fabrica o serie de obiecte comemorative dedicate robotului umanoid F.02 din barele metalice rezultate din topirea roboților, care vor fi apoi vândute.



Deși este specializată în robotică bazată pe inteligență artificială, compania americană de tehnologie a clarificat că nu a folosit această tehnologie în crearea videoclipului promoțional.



„Cu ajutorul lui Arnold Schwarzenegger și al echipei noastre de filmare, am realizat ceva cu adevărat extraordinar. Într-o eră a imaginilor generate de inteligența artificială, merită clarificat: am antrenat roboți să sară autonom, i-am trimis în Finlanda și i-am pus să sară într-o cuvă pentru oțel topit”, a declarat compania.