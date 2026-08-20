VIDEO Roboții polițiști care dirijează traficul au devenit realitate în China

Nu este chiar „RoboCop” din celebrul film lansat în 1987: nu are pistol, nu are autoritatea de a aresta și se deplasează pe roți, nu cu pasul mecanic al cyborgului de la Hollywood, scrie Reuters.

Însă, într-o intersecție aglomerată din orașul Hangzhou aflat în estul Chinei, robotul de 1,88 metri poate detecta dacă o persoană merge pe bicicleta electrică fără cască, îi poate transmite un avertisment politicos și își poate mișca brațele mecanice sincronizat cu semafoarele.

Dezvoltat de compania locală de tehnologie SUPCON Information, robotul „T2” care cântărește 98 kg face parte dintr-un proiect-pilot menit să preia de la polițiști unele dintre cele mai repetitive sarcini de control al traficului rutier.

Cao Hui, șeful Centrului de inovare pentru sisteme inteligente fără pilot al SUPCON, a explicat că robotul-polițist folosește camere, radar și sisteme de calcul integrate pentru a identifica persoanele care circulă fără cască, bicicletele electrice care transportă mai mult de un pasager, vehiculele care opresc peste liniile de oprire marcate și pietonii care traversează pe roșu.

✨🇨🇳Robots are deployed for smart‑traffic management on China’s city streets. pic.twitter.com/njEOsU5kuH — 🇨🇳XuZhenqing徐祯卿 (@XueJia24682) August 8, 2026

Roboții pot și să ajute participanții la trafic

Roboții pentru controlul traficului reprezintă parte a unui efort mai amplu al industriei chineze de a muta către activități practice roboții cunoscuții pentru acrobațiile demonstrative de la expoziții și saluturile din showroom-uri.

Cao a mai explicat că roboții SUPCON pot de asemenea să răspundă la întrebări despre direcții, parcări și regulile de circulație, în timp ce o funcție de urgență conectează utilizatorii cu poliția locală. Brațele lor cu șapte articulații reproduc gesturile standard ale polițiștilor rutieri, sincronizate cu semafoarele.

JUST IN: China deployed its first humanoid AI traffic police robot to direct traffic in heavy rain. pic.twitter.com/MyTZLdDXsS — Valuetainment (@valuetainment) August 14, 2026

SUPCON a amplasat 15 roboți în Hangzhou începând din luna mai. Compania afirmă că aceștia au emis peste 170.000 de avertismente și au contribuit la reducerea cu peste 40% a numărului lunar de cazuri în care bicicliștii circulă fără cască și vehiculele trec peste liniile de oprire.

Poliția rutieră din Hangzhou nu a răspuns unei solicitări de comentarii, iar Reuters notează că nu a putut verifica independent aceste cifre.

Roboții polițiști pot munci non-stop

Compania a testat roboții timp de mii de ore în zone turistice, în apropierea școlilor, în districte comerciale, în timpul orelor de vârf și în condiții meteorologice nefavorabile.

Camerele și radarele pot fi totuși afectate de lumina puternică a soarelui, ploaie și temperaturi extreme, deși SUPCON afirmă că precizia sistemului de recunoaștere a încălcărilor regulilor depășește 95%.

Cao susține că scopul este înlocuirea sancționării după comiterea unei contravenții cu un avertisment prompt, înainte ca un anumit comportament să devină un obicei.

„Nu obosește”, spune el despre robot, subliniind că acesta „poate funcționa constant pentru perioade lung”.

Cao afirmă totodată că roboții funcționează autonom de la ora 7:00 până la ora 18:00, deplasându-se între poziții prestabilite la intersecții, fără control de la distanță. O platformă centrală le permite echipelor poliției rutiere să îi monitorizeze și să îi trimită acolo unde este nevoie.

SUPCON afirmă că aproape 50 de astfel de roboți funcționează în aproximativ opt orașe din trei provincii chineze și estimează că numărul lor va ajunge la aproape 200 până la sfârșitul anului.

Exporturile de roboți polițiști vor fi mai dificile

Compania de robotică AiMOGA, susținută de producătorul auto Chery, vede un potențial pentru roboții polițiști pe piețele externe unde agenții de circulație se confruntă cu condiții dificile pe marginea drumurilor.

AiMOGA a dat drept exemplu în acest sens temperaturile ridicate din Orientul Mijlociu și sezoanele ploioase persistente din Asia de Sud-Est.

Însă Zhang Guibing, director în cadrul AiMOGA, a admis că implementarea acestor roboți în străinătate ar fi mai complicată decât exportul unei mașini.

Roboții polițiști ar trebui să fie compatibili cu sistemele IT locale de aplicare a legii, să obțină certificările necesare și să respecte normele privind protecția datelor, în special deoarece folosesc camere și alți senzori.