VIDEO Imagini uimitoare: Roboții umanoizi fac Kung Fu alături de maeștri în cel mai urmărit show TV de pe planetă

O echipă de roboți umanozi a executat un spectacol de arte marțiale alături de artiști kung fu în cadrul Galei Festivalului de Primăvară 2026. Evenimentul deține recordul Guinness World Records pentru cea mai urmărită emisiune televizată din lume, potrivit CGTN.

Roboții umanoizi au evoluat pe scenă alături de tinerii maeștri kung fu, executând acrobații și mișcări sincronizate. După o primă parte dedicată tehnicilor clasice de arte marțiale, momentul a trecut la un ritm accelerat, care a evidențiat agilitatea și dexteritatea fizică a mașinăriilor.

Demonstrația a inclus utilizarea armelor tradiționale, precum săbiile și nunchaku-ul (un instrument de luptă format din două bastoane scurte unite printr-un lanț), roboții menținându-și echilibrul și precizia în timpul mișcărilor rapide.

Momentul a făcut parte din Gala transmisă de China Media Group (CMG), conglomeratul media de stat care reunește principalele posturi de televiziune și radio din China.

Spectacolul, cunoscut sub numele de „Chunwan”, deține recordul Guinness World Records pentru cea mai urmărită emisiune de televiziune la nivel mondial, fiind punctul central al sărbătorilor de Anul Nou Chinezesc.

Festivalul Primăverii reprezintă cea mai importantă sărbătoare tradițională pentru poporul chinez, iar vizionarea galei este o tradiție anuală în sute de milioane de case. Din decembrie 2024, festivalul este inclus în Lista patrimoniului cultural imaterial al umanității UNESCO.