VIDEO Rod Stewart, nevoit să oprească un concert pentru a cere o butelie cu oxigen

Sir Rod Stewart a stârnit îngrijorare în rândul fanilor după ce legenda rock-ului a fost la un pas să leșine în timpul unui concert recent, relatează The Independent.

Cântărețul britanic în vârstă de 81 de ani a fost nevoit să întrerupă concertul pe care l-a susținut recent în West Valley City, din statul american Utah, și să folosească o butelie de oxigen pe scenă după ce a rămas fără suflu în timpul spectacolului.

Imagini video de la concert îl arată pe Stewart aplecat de mijloc și sprijinindu-se de instrumente și de bariere, înainte de a le spune spectatorilor: „Spectacolul trebuie să continue. Era cât pe ce să leșin naibii aici. V-ar deranja dacă aș sta jos pentru piesa asta?”.

După ce a folosit butelia de oxigen adusă pe scenă de membrii echipei sale, Stewart a rămas așezat pentru restul concertului, potrivit presei locale.

Incidentul a avut loc ce Stewart a anulat mai multe concerte, invocând motive de sănătate.

🚨 EXCLUSIVE: Rod Stewart had a rough show in Utah … doubling over in discomfort during the set – and needing puffs from an oxygen tank onstage. pic.twitter.com/iT0idEp86t — TMZ (@TMZ) June 21, 2026

Rod Stewart s-a retras recent dintr-un concert în ultimul moment

Chiar săptămâna trecută, cu mai puțin de o oră înainte ca acesta să urce pe scenă la San Diego, echipa sa a publicat un comunicat pe contul său de Instagram în care se spunea: „Rod Stewart este nevoit, cu mare regret, să își anuleze concertul din această seară din Chula Vista, California”.

El s-a deplasat la locul desfășurării evenimentului și a făcut toate eforturile pentru a susține spectacolul, însă, la recomandarea medicilor și în urma diagnosticării cu o infecție acută a căilor respiratorii superioare, care a provocat laringită, nu poate urca pe scenă în această seară”, se arăta în comunicat.

Ulterior, artistul a publicat o fotografie cu el pe scena sălii goale și le-a mărturisit fanilor că încă avea probleme cu vocea.

„În urma tratamentului, mă simt mult mai bine, însă vocea mea nu și-a revenit”, a spus el.