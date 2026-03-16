VIDEO România se îndreaptă spre alegeri anticipate dacă PNL decide sâmbătă să iasă de la guvernare, spune Sorin Grindeanu

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, la Parlament, că România se îndreaptă spre alegeri anticipate dacă PNL decide să iasă de la guvernare. Liderul social-democrat a spus că PSD nu va susține un guvern minoritar și că și partidul său va decide după consultări interne dacă rămâne sau nu în coaliție.

LIVE Bugetul pe 2026, în linie dreaptă. Tensiuni între PSD și premierul Bolojan. Amendamentele depuse și ultimele mutări ale partidelor

Președintele PSD a recunoscut că coaliția „nu e în cea mai bună formă”. „Știți că noi am anunțat mai de mult, de la începutul lunii decembrie, că imediat după buget vom face acea consultare internă. În primul rând vom face, dacă vreți, o radiografie a activității noastre în Guvern, a miniștrilor PSD, si după aceea bineînțeles că vom analiza activitatea întregului Guvern. Cei aproape 5.000 de colegi din PSD, așa cum au votat intrarea de buna credința în aceasta coalitie vor decide în cunoștință de cauză”, a spus Grindeanu.

El a a avansat două scenarii: unul în care PSD decide să iasă de la guvernare și atunci pot avea loc alegeri anticipate sau unul în care PSD alege să rămână în Coaliție dar „cu anumite condiții”.

„PSD va decide pentru PSD, nu pentru PNL. PSD poate să decidă că, da, trecem în opoziție și am terminat și atunci e un scenariu plauzibil să ajungi la anticipate, evident, sau PSD hotărăște: rămânem în această coaliție, dar cu anumite condiții, dacă ne vreți parteneri în continuare”, a declarat liderul social-democrat.

Grindeanu a spus că, dacă PNL decide să părăsească guvernarea, iar partidele își mențin poziția de a nu face alianțe cu AUR, atunci scenariul anticipatelor devine din nou probabil.

„Dacă acest lucru se întâmplă, dacă lumea își păstrează declarațiile și spune că nu vor să facă alianțe cu AUR sau cu partidele de acest tip, atunci ne îndreptăm spre anticipate”, a afirmat el.

Întrebat dacă PSD ar rămâne la guvernare alături de USR, liderul social-democrat a răspuns că partidul său nu va susține un guvern minoritar.

Grindeanu a exclus și varianta unei formule minoritare susținute în Parlament de AUR. „Am spus nu. PSD nu susține un guvern minoritar”, a declarat președintele PSD.

PNL decide dacă iese de la guvernare

Partidul Național Liberal (PNL) va avea, în weekend, o ședință de Birou Politic Național în care va stabili dacă rămâne sau nu la guvernare, au declarat surse din partid pentru HotNews.

PNL urmează să analizeze dacă PSD a încălcat protocolul de guvernare în cele opt luni de activitate a actualei coaliții, conform surselor HotNews.

O decizie va fi luată după votul Parlamentului în privința bugetului de stat, mai spun sursele.

Alte surse din PNL spun că este clar că oamenii din teritoriu își doresc rămânerea la guvernare, drept urmare este posibil să nu se dea un vot clar privind ieșirea sau rămânerea la guvernare. Totuși, în ședințele de Birou Politic Național ale PNL, care vor avea loc vineri și sâmbătă, va fi analizată perioada guvernării.

Va fi însă cel mai probabil și un vot pentru susținerea premierului Ilie Bolojan, conform acestor surse.