Bugetul pe 2026 intră în dezbaterea Parlamentului. Tensiuni între PSD și premierul Bolojan pe amendamente / Calendarul dezbaterilor

Partidele au la dispoziție până astăzi, la ora 13.00, să depună amendamente pe proiectul bugetului de stat pe 2026, adoptat joi în ședința extraordinară de Guvern. PSD a anunțat că va depune mai multe amendamente pentru ca pachetul de solidaritate propus de partid să primească finanțare integrală de la bugetul de stat.

De marți vor începe dezbaterile în comisiile parlamentare de specialitate, în timp ce plenul reunit va dezbate miercuri bugetul pentru ca votul final să fie acordat joi.

Tensiunile dintre PSD și Ilie Bolojan

Pentru adoptatea bugetului, Guvernul are nevoie de susținerea PSD. Reuniți într-o ședință, duminică, social-democrații au decis că vor vota în favoarea adoptării bugetului de stat pe 2026, însă după ce vor depune amendamente care să asigure măsuri de protecție socială pentru categoriile defavorizate, măsuri susținute anterior de social-democrați.

„Vom depune amendamente în Parlament pentru a asigura finanțarea integrală a Pachetului de Solidaritate, adică a sprijinului pentru 3,5 milioane de familii – pensionari cu venituri mici, copii cu dizabilități, mame sau veterani, care suferă cel mai mult în urma măsurilor de austeritate din ultimul an”, a anunțat Sorin Grindeanu, la finalul ședinței, adăugând că aceasta este mandatul „ferm” primit de la conducerea partidului.

El a adus mai multe critici premierului pentru că prin taxele impuse a scăzut consumul și puterea de cumpărare a salariilor și pensiilor. „Ați implementat o austeritate sălbatică pentru cei care muncesc, lăsând evaziunea neatinsă la 10% din PIB și ignorând arieratele de 37 miliarde lei”, este unul din reproșurile aduse lui Ilie Bolojan.

Bolojan: „PSD încearcă să vină cu o retorică de tip AUR”

Într-o emisiune la Digi24, duminică seară, premierul Bolojan a calificat decizia PSD drept „o acţiune politică” prin care „încearcă să vină o retorică de tip AUR, încercând să se delimiteze de răspunderile acestei guvernări”, potrivit news.ro.

Bolojan a mai spus că modul de acţiune al PSD nu poate aduce rezultate și a făcut un „apel la raponsabilitate” către parlamentari şi amintindu-le acestora că „este un buget strâns şi nu merită să ne întoarcem la greşelile pe care le-am făcut anii trecuţi”.

„Prin acest joc de amendamente, PSD încearcă să vină cu o retorică de tip AUR încercând oarecum să se delimiteze de răspunderea guvernării. Nu cred că este o soluție care va duce rezultate. Încercând să copii o anumită retorică, nu cred că rezolvi lucrurile”, a spus Ilie Bolojan

PNL avertizează privind o înțelegere între PSD și AUR

PNL a ieșit cu un comunicat de presă în care cere PSD să nu transforme dezbaterea bugetului într-un exerciţiu politic şi să respecte regulile stabilite în coaliţie. Liberalii amendamentele la buget trebuie discutate în cadrul Coaliţiei şi asumate de Guvernul susţinut de majoritatea parlamentară, nu negociate în culise sau impuse prin voturi surpriză în Parlament.

Temerile liberalilor au fost exprimate încă de sâmbătă de către liderul organizaţiei PNL Iaşi, Alexandru Muraru, care a declarat, la Antena 3, că PSD şi AUR că s-au înţeles să voteze împreună, în comisii şi în plen, amendamente la proiectul la buget.

Cum arată bugetul pe 2026

Datele din proiectul de buget pe 2026 arată creșteri semnificative ale finanțării pentru unele ministere și instituții din domenii precum energia, apărarea, fondurile europene sau digitalizarea, dar și pentru Înalta Curte și Parchetu General.

Creșteri importante vor fi și pentru Administrația Prezidențială și pentru SRI. În schimb, Sănătatea se află printre domeniile pentru care bugetul va fi redus față de anul trecut.

Veniturile bugetare sunt estimate la aproximativ 391,7 miliarde lei, în timp ce cheltuielile ajung la 527,4 miliarde lei, ceea ce înseamnă un deficit de circa 135,7 miliarde lei.

Documentul permite însă și credite de angajament de peste 712 miliarde lei, adică promisiuni de cheltuieli pentru proiecte care se vor întinde pe mai mulți ani.

Calendarul dezbaterilor pe buget

Potrivit programului adoptat de Birourile reunite ale celor două Camere, amendamentele la proiectul de buget pot fi depuse de vineri până luni, 16 martie 2026, la ora 13:00.

Luni, între orele 13:00 – 17:00 va avea loc centralizarea şi gruparea amendamentelor la comisii pe ordonatori principali de credite, iar la 17.30 va avea loc şedinţa Birourilor permanente reunite pentru stabilirea timpilor de dezbatere.

Luni, în intervalul 18 – 22, sunt programate şedinţe comune ale comisiilor de specialitate ale Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru examinarea, avizarea şi depunerea avizelor la Comisiile pentru buget, finanţe şi bănci asupra Proiectului Legii bugetului de stat şi Proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2026.

Marţi, de la ora 09:00 – 10:30 vor avea loc dezbateri generale în cadrul Comisiilor pentru buget, finanţe şi bănci şi de la ora 11:00 până miercuri, 18 martie 2026 ora 13:00 vor fi dezbateri în cadrul Comisiilor pentru buget, finanţe şi bănci cu ordonatorii principali de credite şi elaborarea rapoartelor asupra Proiectului Legii bugetului de stat şi a Proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2026.

Miercuri, la ora 15:00, se vor depune rapoartele Comisiilor pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Proiectul Legii bugetului de stat şi la Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2026 iar la ora 15:30 va avea loc şedinţa Birourilor permanente reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru stabilirea timpilor de dezbatere în plen.

Miercuri, de la ora 16:00 şi joi va avea loc şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru dezbaterea şi adoptarea Proiectului Legii bugetului de stat şi a Proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2026, cu dezbateri generale – dezbateri pe anexe.

Birourile reunite au stabilit că votul final va avea loc joi.