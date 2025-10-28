VIDEO Rusia a testat al doilea prototip al avionului MC-21 cu care vrea să înlocuiască modelele Boeing și Airbus

Rusia a efectuat un zbor cu un al doilea prototip al avionului de pasageri MC-21, destinat rutelor medii, construit cu componente interne, a anunțat marți Ministerul Industriei de la Moscova în contextul în care sancțiunile asupra pieselor străine blochează producția, iar dobânzile ridicate limitează investițiile, transmite Reuters.

Date fiind aceste obstacole, industria aeronautică rusă a reușit să livreze până în august doar unul dintre cele 15 avioane planificate pentru acest an.

MC-21 a decolat de la uzina aeronautică din Irkuțk, operată de compania Iakovlev, parte a United Aircraft Corp, care la rândul său aparține conglomeratului de stat Rostec, potrivit imaginilor publicate marți de Ministerul Industriei pe aplicația de mesagerie Telegram.

Russia’s second domestically produced MC-21 passenger jet has completed its first flight in Irkutsk, successfully testing the new PD-14 engines and entirely locally made systems, Rostec reports.



A bigger challenge will be moving from test flights to full-scale mass production. pic.twitter.com/4WZdb4uj9Q — Brian McDonald (@27khv) October 28, 2025

Zborul a testat noile sisteme de bord și motoarele turbofan PD-14 produse în Rusia, a precizat ministerul, spre deosebire de prototipurile anterioare, care combinau componente rusești și străine.

Ce se știe despre avionul rusesc MC-21

MC-21, care poate transporta aproximativ 175 de pasageri într-o configurație cu două clase, este esențial în planurile Rusiei de a înlocui avioanele produse de companiile occidentale Airbus și Boeing, pe care companiile aeriene ruse au dificultăți în a le întreține din cauza sancțiunilor impuse după declanșarea invaziei în Ucraina în februarie 2022.

O sursă din aviația rusă pentru Reuters în august a declarat pentru Reuters că versiunea MC-21 cu piese locale este mai ușoară decât prima, care avea o rază de acțiune limitată și un consum ridicat de combustibil, ceea ce a făcut companiile aeriene prudente.

Datele de livrare au fost amânate în mod repetat de când Rostec – care supraveghează producția avioanelor Superjet-100, Tupolev Tu-214, a celor de pasageri Iliușin și a noului Iakovlev MC-21 – a declarat că Rusia își va produce propriile avioane de pasageri.

Primele livrări ale MC-21 sunt așteptate la sfârșitul anului 2026, Rostec planificând creșterea producției la 36 de unități pe an până în 2030.