VIDEO Rusia testează robotul „Kuryer” cu un nou sistem de luptă care elimină o parte din trupe din linia întâi. Cum funcționează

Rusia a publicat imagini cu testele din poligon ale unui nou sistem robotic terestru fără echipaj (UGV) numit „Kuryer”. Acesta este echipat cu un mortier automatizat de 82 mm, denumit „Bagunlnik-82”, și permite lansarea atacurilor fără expunerea soldaților la focul de contrabaterie.

Specificațiile tehnice ale sistemului Kuryer cu mortier

Platforma „Kuryer” este un vehicul pe șenile cu dimensiuni compacte, proiectat pentru mobilitate pe teren accidentat, scrie Defence-Blog.com.

În imagini video publicate de către canalul NRTK, care acoperă dezvoltarea sistemelor robotice rusești, este pus accentul pe elementul central al acestui robot: o turelă rotativă care găzduiește țeava mortierului și un mecanism de încărcare automată cu bombe de calibru 82mm.

Pe imagini se vede cum brațul mecanic al sistemului poate recupera și introduce pe țeavă câte o lovitură la fiecare aproximativ cinci secunde. Această viteză de reîncărcare asigură o rată de foc susținută, comparabilă sau chiar superioară echipajelor umane tradiționale, scrie publicația citată.

Mortierul Bagunlnik-82 nu a fost menționat până acum în vreun raport public, însă, având în vedere calibrul și configurația sa, analiștii sugerează că arma ar putea fi derivată din mortierul 2B24, un mortier ușor de 82 mm aflat deja în dotarea armatei ruse, scrie Defence-Blog.

Mortierul 2B24, conform informațiilor publicate de către producător, bate până la o distanță de 6.000 de metri.

Ceea ce diferențiază cel mai clar imaginile cu Bagunlnik-82 de demonstrațiile anterioare ale sistemelor rusești terestre fără echipaj este încărcătorul automat. Practic, roboții tereștri prezentați public de Rusia până acum s-au bazat în mare parte pe mitraliere sau rachete antitanc dirijate – arme care nu necesită o reîncărcare manuală propriu-zisă între focuri.

Utilizarea pe câmpul de luptă și marele avantaj tactic

Semnificația practică a unei platforme de mortier fără echipaj constă în ceea ce elimină din ecuație: oamenii. Echipele convenționale de mortiere de 82 mm sunt printre cele mai vulnerabile elemente ale unei formațiuni de infanterie, mai ales în contextul actual în care liniile de contact sunt mereu sub amenințarea dronelor. Practic, echipajul unui tun mortier este expus în timpul instalării, tragerii și deplasării. De asemenea, militarii devin ținte pentru focul rapid de contrabaterie imediat ce inamicul le identifică poziția.

Un sistem robotic care poate să tragă, să se miște și să tragă din nou fără oameni în jurul său rezolvă direct această vulnerabilitate. Acest lucru le permite comandanților să plaseze capacități de foc indirect în locații prea periculoase sau prea expuse pentru echipele umane.

Modul de operare urmează tactica „trage și fugi” (shoot and scoot). Adică platforma se deplasează la punctul de lansare, execută focul rapid cu ajutorul încărcătorului automat și părăsește imediat zona. Chiar dacă inamicul detectează sursa focului și ripostează, pierderea este doar una materială, nu umană.

Publicația specializată scrie că aceste unități robotizate pot fi folosite de comandanți pentru a hărțui liniile defensive adverse sau pentru a oferi sprijin de foc imediat trupelor de asalt. Deși sistemul se află încă în faza de teste, trecerea de la proiect la un hardware funcțional indică o direcție clară a Moscovei către automatizarea completă a artileriei ușoare.