VIDEO. S-a prăbușit o bucată de tunel la metrou, la Magistrala 4. Nu există victime, dar circulația trenurilor a fost oprită timp de o oră

Tunel de metrou la Bucuresti (foto Vlad Barza)

Metrorex a transmis că circulația a fost oprită temporar între stațiile 1 Mai – Jiului, începând cu ora 13:20, informează site-ul B365.

UPDATE Metrorex: Începând cu ora 14:12, circulația trenurilor pe Magistala 4 se reia în condiții normale.

Bucureștenii au fost informați că a apărut o situație tehnică neprevăzută, în timpul lucrărilor de interconectare dintre Magistrala 4 și viitoarea Magistrală 6.

Echipele sunt pe teren și se ocupă de remedierea problemei indentificate. Metrorex a transmis că circulația trenurilor se derulează în felul următor:

Gara de Nord 2 – 1 Mai, tur – retur;

Jiului – Străulești, tur–retur.

Informațiile sunt furnizate și în stații prin intermediul instalațiilor de sonorizare. Compania de transport a precizar că circulația trenurilor va fi reluată conform graficului normal, după finalizarea intervențiilor necesare.

Site-ul Clubferoviar a prezentat o înregistrare care arată o bucată bună din partea superioară a unui tunel prăbușită peste șine și apa inflitrându-se înăuntru.

Mai multe informații, pe B365.ro.