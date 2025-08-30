VIDEO Salariile parlamentarilor provoacă revolte de proporții într-o țară asiatică. Sediile mai multor parlamente provinciale au fost incendiate

Protestatarii indonezieni au incendiat clădirile parlamentelor regionale din trei provincii în timpul protestelor de sâmbătă, la o zi după ce trei persoane au fost ucise în violențele care au cuprins țara de la începutul săptămânii, un test major pentru președintele Prabowo Subianto, informează Reuters. Revoltele au fost provocate de o recentă majorarea a salariilor parlamentarilor.

Presa locală a relatat că au fost incendiate clădirile parlamentare din West Nusa Tenggara, Pekalongan și Cirebon. Detik.com scrie că birourile parlamentare din Cirebon au fost jefuite, iar în Pekalongan și West Nusa Tenggara poliția a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa protestatarii.

Protestele au început în capitala Indoneziei, Jakarta, la începutul acestei săptămâni, din cauza salariilor parlamentarilor, și au degenera în violențe vineri, după ce o mașină de poliție a lovit și a ucis un motociclist.

Șeful poliției naționale Listyo Sigit Prabowo a declarat, sâmbătă, că președintele a ordonat autorităților să acționeze ferm împotriva protestatarilor care încalcă legea.

The DPRD Makassar building has burned down. pic.twitter.com/AoXIajbYm7 — Indonesian Pop Base (@IndoPopBase) August 29, 2025

Incendierea clădirilor parlamentare a survenit după ce, în ziua precedentă, la Makassar, capitala provinciei Sulawesi de Sud, a avut loc un protest în care au murit cel puțin trei persoane, iar alte cinci au fost rănite. Publicația locală metrotvnews.com a transmit că un alt deces a mai survenit în incendiul care a cuprins clădirea Parlamentului din Makassar, însă informația nu a putut fi verificată din surse independente.

Agenția pentru situații de urgență nu a dat detalii legate de numărul victimelor din incendiul de vineri, dar agenția de stat Antara a spus că victimele au fost prinse în incendiul care a cuprins clădirea. Agenția a scris că două persoane au fost rănite după ce au sărit pe geam ca să scape de flăcări.

Proteste au avut loc și în insula turistică Bali, la sediul central al poliției, iar oamenii de ordine au folosit gaze lacrimogene pentru dispersarea protestatarilor.

Protestele continuă și în capitala Jakarta, unde s-au înregistrat perturbări ale transportului public.