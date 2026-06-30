Salvare miraculoasă a unui copil de 3 ani din ruine, după șase zile de la cutremurul din Venezuela

Un copil de trei ani a fost salvat în a şasea zi de la cutremurele din Venezuela, a anunţat Protecţia Civilă din Iordania, care a trimis o echipă de salvatori în țara sud-americană, informează AFP, citată de Agerpres.

Această salvare efectuată de o echipă de salvatori iordanieni – singura din cursul zilei până în acest moment – pare miraculoasă. Copilul a primit primele îngrijiri medicale şi a fost transportat imediat la spital, conform comunicatului autorităților iordaniene.

🇯🇴🇻🇪 | DESASTRE EN VENEZUELA: El equipo de búsqueda y rescate de Jordania logró rescatar este martes a un niño de entre los escombros seis días después de los terremotos en el país. pic.twitter.com/EBDJyMSMGh — Alerta News 24 (@AlertaNews24) June 30, 2026

Bilanţul victimelor, în continuă creștere

Bilanţul victimelor făcute de dublul seism care s-a produs în Venezuela pe 24 iunie a urcat de la 1.719 de decese la 1.943 de decese, a anunţat marţi preşedintele Adunării Naţionale din această ţară, Jorge Rodriguez.

Jorge Rodriguez a dezvăluit, de asemenea, că bilanţul persoanelor rănite aproape s-a dublat, ajungând la 10.500. Totodată, au fost înregistraţi peste 15.000 de sinistraţi.

„În total, 6.461 de persoane au fost salvate începând chiar din ziua urgenţei provocate de cele două seisme”, a anunţat el marţi, menţionând totodată că aproximativ 30.000 de persoane se aflau în regiunea La Guaira, zona cel mai grav afectată, în momentul producerii dublului cutremur de pământ.

„Dacă adăugăm şi cele 13.400 – 13.400 de persoane care au putut să se salveze prin mijloace proprii sau care au fost ajutate, putem estima la 19.861 numărul persoanelor care şi-au salvat viaţa în La Guaira”, a adăugat oficialul venezuelean.