VIDEO. Scene incredibile în curtea din fața unui spital din Praga. Ciocnire cap-în-cap

Un videoclip viral care arată doi mufloni luptându-se în fața unui spital din Praga, Cehia, a atras atenția publicului, scrie publicația Prague Morning, într-o postare publicată pe Facebook.

Distribuit pe Facebook, clipul pare să arate masculi din pădurea din apropiere care se luptă în timpul sezonului de împerechere.

Locuitorii din zonă au reacționat cu uimire și umor, relatează publicația pragheză.

Apariția oilor sălbatice – muflonii – par să nu fie un lucru obișnuit în zonă, după cum a relatat presa de-a lungul timpului. Originare din regiunea Caucazului și Anatoliei, acestea au fost introduse cu succes în mai multe țări europene, printre care și Cehia.

În cartierul împădurit în care se află spitalul Thomayer, aceste animale trăiesc de ani.