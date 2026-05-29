VIDEO. Scene incredibile la Roland Garros. Sportiva a fost nevoită să abandoneze
Jucătoarea turcă Zeynep Sonmez a fost nevoită să abandoneze, în proba de dublu de la Roland Garros, după ce s-a împiedicat de un panou publicitar aflat pe teren, anunță Eurosport România.
Meciul dintre perechea Zeynep Sönmez/Tatjana Maria și dublul ucrainean Dayana Yastremska/Anhelina Kalinina s-a terminat după doar 9 minute cu abandonul primelor.
La scorul de 2-0 pentru ucrainence, Zeynep, a încercat să scoată o minge, dar s-a împiedicat de un panou publicitar al celor de la Lacoste aflat la marginea terenului.
Turcoaica s-a ridicat cu greu, dar apoi a abandonat.
apart from primary risk linked to having a professional sports career tennis players really can’t feel safe on court, there is really no need for those objects and that is not the first instance of that happening during this RG https://t.co/DnIIarASfJ— casp (@breakthenhold) May 29, 2026