VIDEO. Scene incredibile la Roland Garros. Sportiva a fost nevoită să abandoneze

Jucătoarea turcă Zeynep Sonmez a fost nevoită să abandoneze, în proba de dublu de la Roland Garros, după ce s-a împiedicat de un panou publicitar aflat pe teren, anunță Eurosport România.

Meciul dintre perechea Zeynep Sönmez/Tatjana Maria și dublul ucrainean Dayana Yastremska/Anhelina Kalinina s-a terminat după doar 9 minute cu abandonul primelor.

La scorul de 2-0 pentru ucrainence, Zeynep, a încercat să scoată o minge, dar s-a împiedicat de un panou publicitar al celor de la Lacoste aflat la marginea terenului.

Turcoaica s-a ridicat cu greu, dar apoi a abandonat.