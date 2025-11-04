VIDEO Sebastian Vlădescu și Ionuț Costea au fost puși în libertate, la câteva ore de la decizia ICCJ / Ce au spus la ieșirea din penitenciar

Fostul ministru de Finanțe Sebastian Vlădescu și Mircea Ionuț Costea, cumnatul lui Mircea Geoană și fost președinte Eximbank, au fost puși în libertatea marți seară, la câteva ore după ce Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) a admis cerererile de recurs în casaţie formulate de cei doi.

Vlădescu și Costea au fost eliberați din penitenciar după decizia unui complet de judecători condus de șefa Instanței supreme, Lia Savonea, care a constatat că faptele pentru care au fost condamnați cei doi s-au prescris.

La ieșirea din penitenciarul Jilava, Vlădescu a refuzat să facă declarații. Întrebat de reporteri dacă va returna prejudiciul, el s-a limitat să spună câteva cuvinte: „Verificați la ANAF”.

Sebastian Vlădescu, eliberat din penitenciar, pe 4 noiembrie 2025. Sursa foto: captură video TVR Info

„Știți cum era la Radio Erevan? Că Ivan a furat o mașină? De fapt nu i s-a furat și nu era mașină, era bicicletă. Cam asta e și acum. Eu sunt acuzat de complicitate, nu de luat bani, da?” a afirmat, în schimb, Ionuț Costea, la ieșirea din penitenciar. Întrebat de un reporter dacă are de unde să dea înapoi banii din prejudiciu, Costea nu a răspuns.

Mircea Costea, eliberat din penitenciar, pe 4 noiembrie 2025. Sursa foto: captură video TVR Info

Sebastian Vlădescu avea o condamnare definitivă de 7 ani și 4 luni închisoare pentru luare de mită, iar Mircea Ionuț Costea executa o pedeapsă de 6 ani pentru complicitate la luare de mită, într-un dosar legat de o mită de 20 de milioane de euro primită de la compania austriacă Swietelsky pentru reabilitarea căii ferate București – Constanța.

În decizie de eliberare, ICCJ, condusă de judecătoarea Lia Savonea, a invocat o decizie a CCR. ÎCCJ a admis marți cererile de recurs în casație depuse de aceștia, o procedură extraordinară de atac.

„Deciziile de astăzi prin care Sebastian Vlădescu și Mircea Ionuț Costea au fost puși în libertate în urma constatării prescripției răspunderii penale sunt o consecință a aplicării Deciziei nr.50/2025 a Curții Constituționale, care reafirmă principiul conform căruia legea procesual penală trebuie să respecte dreptul la apărare, egalitatea de șanse și accesul efectiv la Justiție”, se arată într-un comunicat de presă al Înaltei Curți de Casație și Justiție.

„Instanțele sunt obligate să aplice legea și Constituția, chiar și atunci când efectele pot fi percepute ca nepopulare”, a precizat Înalta Curte.

Cei patru judecători care au decis admiterea recursului în casație sunt: Lia Savonea, Eleni-Cristina Marcu, Adrian Gluga și Gheorghe-Valentin Chitidean. Elena Barbu a fost judecătoarea care s-a opus admiterii căii extraordinare de atac, însă opinia ei minoritară nu a mai contat în decizia finală.

Instanța supremă: Cei doi au de plătit în continuare banii

„Este important de subliniat că decizia CCR afectează doar aspectul penal al cauzelor vizate, obligațiile civile și măsurile de confiscare dispuse rămânând valabile, astfel încât interesul public în repararea prejudiciilor este asigurat”, se arată în comunicatul ÎCCJ.

„Astfel, în cauzele menționate s-a dispus, după cum urmează: 1. În dosarul nr. 1946/1/2023* – inculpații Sebastian Vlădescu și Mircea Ionuț Costea rămân să plătească: a) sumele de 3.990.248,60 lei și de 65.000 Euro, prejudiciu reținut în sarcina lui Sebastian Vlădescu, și confiscarea specială a sumei de 2.177.000 euro de la același inculpat; b) sumele de 3.121.328,41 lei și de 1.919.900 Euro, prejudiciu reținut în sarcina lui Mircea Ionuț Costea; Totodată, au fost menținute măsurile asiguratorii instituite până la concurența sumelor confiscate, rezultând că masurile civile dispuse totalizează 7.111.577,01 RON și 4.161.9000 Euro.”

Decizia de marți a ICCJ este definitivă.