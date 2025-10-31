VIDEO Sediul central al partidului AUR, vandalizat. Momentul, surprins de camerele de supraveghere / Ce spune Poliția despre incident

Mai multe mesaje împotriva partidului AUR au fost scrise pe gardul sediului partidului, în timp ce bannerele cu chipurile unor domnitori români au fost tăiate parțial, arată o înregistrare postată pe pagina de Facebook a partidului. În urma incidentului, Poliția Capitalei a anunțat că face cercetări pentru identificarea suspectului.

Într-un clip video difuzat pe pagina oficială, reprezentanți ai AUR susțin că „valurile de ură împrăștiate de partidele neomarxiste, de extremă stângă, asupra suveraniștilor” au „împins lumea la infracțiuni”.

Pe gardul sediului au fost scrise mesaje precum „Nu fascismului”, „Make fascists afraid again” sau „Bella ciao”, referire la un cântec italian devenit imn al rezistenței antifasciste din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Totodată, chipurile domnitorilor reprezentate pe bannere au fost acoperite cu vopsea roșie și tăiate în zona feței, conform imaginilor prezentate de partid.

AUR a cerut sancționarea celor implicați

„Persoanele care au vandalizat aseara sediul central AUR trebuie să răspundă penal pentru faptele lor, iar cei care i-au împins să facă aceste infracțiuni trebuie să răspundă moral pentru aceste acțiuni”, a mai transmis AUR.

„Este nevoie de pace. Este nevoie de oameni care iubesc România. Nu de oameni care cred că dacă îl tai pe Ștefan cel Mare cu cuțitul sau îl dai cu grafitti salvezi România”, mai continuă același clip video.

Ce spune Poliția Capitalei

Potrivit Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, incidentul a fost sesizat joi dimineață de o femeie de 41 de ani, reprezentant al unei organizații politice din Sectorul 1, „cu privire la faptul că, pe gardul instituției, ar fi fost scrise mesaje cu caracter denigrant. Totodată, au fost provocate distrugeri la nivelul unor bannere amplasate pe gardul respectiv.

„Polițiștii deplasați la fața locului au demarat activitățile specifice, în cauză fiind efectuate cercetări în vederea identificării și depistării persoanei bănuite de comiterea faptelor sesizate.

Cercetările sunt continuate de către polițiștii Secției 1 Poliție, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1”