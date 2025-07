VIDEO Serghei Lavrov, primit de Kim Jong Un în Coreea de Nord. Șeful diplomației ruse a lăudat „fraternitatea invincibilă”

Ministrul rus al afacerilor externe, Serghei Lavrov, s-a întâlnit cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, sâmbătă, în timpul vizitei efectuate în statul comunist, un aliat-cheie al Moscovei, relatează AFP.

Lavrov „a fost primit” de Kim Jong Un la Wonsan, a anunțat Ministerul de Externe al Rusiei pe Telegram, unde a postat imagini cu cei doi oficiali strângându-și mâna. Șeful diplomației ruse a descris relațiile dintre cele două națiuni drept „o fraternitate de luptă invincibilă”, a mai precizat Moscova, citată de Reuters.

