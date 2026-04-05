VIDEO Șofer băut urmărit de polițiști pe străzile Capitalei. Un agent de la Rutieră a fost rănit

Un șofer a fost urmărit pe străzile din București după ce a refuzat să oprească la semnalele polițiștilor. El a fost interceptat și oprit în zona bulevardului Nicolae Caramfil, iar în timpul intervenției a încercat din nou să fugă și a acroșat un polițist.

Conform Poliției Capitalei, duminică, în jurul orei 02:45, un echipaj al Brigăzii Rutiere a făcut semnal de oprire unui șofer, în zona bd. Beijing/Șoseaua Nordului, însă acesta nu s-a conformat și și-a continuat deplasarea.

„Având în vedere conduita conducătorului auto, precum și riscul major pe care acesta îl reprezenta pentru ceilalți participanți la trafic, polițiștii au intervenit de urgență, fiind solicitat sprijinul echipajelor aflate în serviciu. Autovehiculul a fost interceptat și oprit în zona Bd. Nicolae Caramfil/strada Ceasornicului. În timpul intervenției, conducătorul auto a încercat din nou să se sustragă, împrejurare în care a acroșat un polițist, în vârstă de 38 de ani”, spune Poliția Capitalei.

Polițistul a fost lovit cu oglida peste o mână, fiind dus la spital.

„Polițiștii au acționat ferm și profesionist, procedând la extragerea din autoturism și imobilizarea bărbatului, cu respectarea prevederilor legale, reușind astfel înlăturarea unei stări de pericol iminent”, afirmă Poliția Capitalei.

În urma verificărilor, s-a stabilit că este vorba despre un tânăr de 20 de ani. Acesta a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultând o valoare de 0,43 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind apoi dus la Institutul Național de Medicină Legală „Mina Minovici”, pentru recoltare de probe biologice.

Ulterior, bărbatul a fost dus la sediul Brigăzii Rutiere, fiind făcute cercetări sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1.