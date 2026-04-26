Șoferi filmați din aer în timp ce conduceau agresiv. Unul dintre ei a făcut patru depăşiri periculoase în patru minute / Ce sancțiuni le-au dat polițiștii din Cluj

Doi şoferi au fost sancționați cu amenzi în cuantum de mii de lei după ce au fost filmaţi conducând agresiv şi făcând depăşiri periculoase pe un drum naţional din judeţul Cluj, relatează News.ro. Unul dintre ei a fost oprit de către echipajul de pe elicopterul care monitorizează traficul rutier.

Cei doi şoferi au fost înregistraţi duminică, în decurs de doar o oră, pe DN1C, pe sectorul Cluj-Napoca – Baia Mare.



„Doi conducători auto au ignorat regulile de circulaţie şi au efectuat depăşiri neregulamentare pe linie continuă, ca şi cum drumul ar fi fost doar al lor. Un bărbat de 50 de ani din judeţul Maramureş a reuşit patru depăşiri neregulamentare în doar patru minute, între localităţile Livada şi Buneşti, o situaţie care nu ţine de performanţă, ci de inconştienţă. Un alt şofer de 59 de ani din judeţul Satu Mare a fost depistat în zona Coplean în timp ce efectua trei depăşiri similare”, au informat oficialii Poliţiei judeţene Cluj.

În cazul şoferului de 50 de ani, văzând că nu se temperează şi continuă comportamentul periculos, echipajul aerian a decis intervenţia, acesta fiind somat prin sistemul acustic al elicopterului şi oprit.

Bărbatul de 50 de ani a fost sancţionat cu amendă de 4.860 lei şi suspendarea dreptului de a conduce pentru 240 de zile, iar bărbatul de 59 de ani cu amendă de 3.645 lei şi suspendarea dreptului de a conduce pentru 180 de zile.



Poliţiştii precizează că acţiunea s-a derulat cu sprijinul Inspectoratului General de Aviaţie (IGAv) al Ministerului Afacerilor Interne (MAI).