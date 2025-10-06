VIDEO Sorin Oprescu, primele declarații după ce a fost reținut pe aeroportul din Salonic: „M-am dus să aştept un prieten”

Fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu, 73 de ani, a fost audiat astăzi în Grecia, după ce a fost reținut sâmbătă pe aeroportul din Salonic. În primele sale declarații după reținere, Oprescu a susținut că nu voia să fugă din Grecia și că va cere procurorului să nu aprobe extrădarea în România.

„Nici eu nu ştiu ce se întâmplă că e… totuşi e o hotărâre şi o judecată, da?”, a declarat Sorin Oprescu, la sosirea la audieri, pentru reporterul Observator News.

Întrebat dacă voia să plece din Grecia, Oprescu a negat: „Nu, unde să plec din Grecia, că nu am plecat patru ani de zile. M-am dus să aştept un prieten”.

De asemenea, Oprescu a spus că va cere să rămână în Grecia.

„Bineînţeles. Am cerut şi atunci, nu? Am cerut şi atunci. Mi s-a aprobat, asta e”, a spus Oprescu.

Întrebat care mai este starea sa de sănătate, Oprescu a spus că „am și eu o serie întreagă de lucruri, destul de serioase”.

În ceea ce privește perioada în care a fost primar al Capitalei, Oprescu a spus că regretă că realizările sale nu sunt luate în considerare: „Regret faptul că nu este luat în considerare ce am realizat, ce am făcut, ci din contră”.

Oprescu, condamnat în România

Sorin Oprescu, condamnat în România la 10 ani și 8 luni de închisoare pentru fapte de corupție, a fost reținut, sâmbătă, pe aeroportul din Salonic, în baza mandatului european de arestare emis pe numele său de autoritățile judiciare române.

Oprescu este acuzat că a primit, în septembrie 2015, la locuinţa sa din Ciolpani, suma de 25.000 de euro de la subalternul său Bogdan Popa, fost director al Administraţiei Cimitirelor, bani care ar proveni din corupţie.

Condamnarea definitivă a fost pronunțată de Tribunalul București în 13 mai 2022, însă Sorin Oprescu a fugit din țară înainte de pronunțare. Pe 17 mai 2022, Sorin Oprescu a fost prins și arestat în Grecia.

Pe 31 mai, Oprescu a fost eliberat după ce a plătit o cauţiune de 5.000 de euro, iar Curtea de Apel din Atena a respins cererea României de extrădare a sa, invocând starea de sănătate a fostului primar și condițiile din sistemul penitenciar românesc.