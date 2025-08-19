VIDEO Steagul roșu, arborat de salvamari în două stațiuni de pe litoral: „Marea este foarte periculoasă” / Turiști care au intrat în mare, scoși de jandarmi

Mai multe persoane fac baie în marea agitată chiar dacă steagul roșu este arborat, Foto: AGERPRES

Steagul roșu a fost arborat marți de salvamarii din stațiunile Eforie și Saturn, din cauza valurilor puternice, conform Antena 3 CNN și Ziua de Constanța. Mai mulți jandarmi patrulează pe plajele din aceste stațiuni pentru a-i scoate din mare pe oamenii care ignoră avertismentul salvamarilor sau pentru a se asigura că nu intră în apă.

De asemenea, în stațiunile Mamaia și Năvodari a fost arborat steagul galben.

„Dragi turiști, pe toate plajele din Eforie este arborat steagul roșu, ceea ce înseamnă că marea este foarte periculoasă. Scăldatul, STRICT INTERZIS! Curenții puternici și valurile mari pot transforma orice clipă de neatenție într-o tragedie”, a transmis, pe Facebook, serviciul Salvamar Eforie Nord.

În aceeași postare, salvamarii amintesc că patru persoane au murit weekendul trecut pentru că au înotat în mare în timp ce era arborat steagul roșu, iar alți 11 turiști au fost salvați de la înec.

Mai mulți jandarmi patrulează pe plajele din Eforie și Saturn, tocmai pentru a-i opri pe turiștii care vor să intre în Marea Neagră. Conform publicației locale Ziua de Constanța, în Saturn, jandarmii au intrat în mare pentru a scoate turiști care au ingnorat indicațiile salvamarilor.

Turiștii care se aventurează în mare cât timp este ridicat steagul roșu riscă să plătească amenzi între 500 și 1.000 de lei sau chiar sesizarea Poliției.