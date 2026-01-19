VIDEO Sute de oameni au protestat în Sfântu Gheorghe împotriva măririi taxelor și impozitelor. Primarul a ieșit printre protestatari: „Îi înțeleg”

Aproximativ 200 de oameni s-au strâns luni, de la ora 12:00, în fața Primăriei Sfântu Gheorghe, din județul Covasna, pentru a-și manifesta nemulțumirea privind creșterea taxelor locale. Primarul din oraș, Antal Arpad (UDMR), a ieșit și a discutat cu oamenii nemulțumiți, potrivit imaginilor publicate de CovasnaMedia.ro.

Protestul a fost anunțat în mediul online de activistul local Peter Fazakas, fost membru al Consiliului Județean, conform CovasnaMedia.ro.

Manifestația a fost una pașnică, însă au fost și momente în care tonul discuțiilor a devenit mai apăsat, relatează presa locală.

La Sfântu Gheorghe, impozitele locale pentru persoanele fizice nu au fost majorate prin decizie locală, ci doar ajustate cu rata inflației, conform prevederilor legale.

„Administrația locală nu își respectă propriii cetățeni contribuabili”

Oamenii care s-au strâns în fața Primăriei Sfântu Gheorghe au explicat că deși înțeleg că țara se află într-o situație financiară dificilă, „responsabili pentru această situație nu sunt cetățenii, ci cei care au condus țara în mod necorespunzător în ultimii ani”.

„Deciziile centrale trebuie puse în aplicare de către administrația locală, acest lucru nu este opțional. Cu toate acestea, majorarea impozitelor, chiar și de la un nivel minim, în acest context, înseamnă că administrația locală nu își respectă propriii cetățeni contribuabili. Politicienii care se află la masa deciziilor atunci când sunt adoptate hotărârile centrale, iar ulterior, la nivel local, cresc și mai mult povara fiscală, nu merită încrederea oamenilor”, a spus unul dintre protestatari pentru CovasnaMedia.ro.

Primarul din Sfântu Gheorghe: Cum aș putea să nu îi înțeleg pe oameni?

Ieșit printre protestatari, primarul Antal Arpad spune că înțelege „foarte bine frustrările oamenilor” și tocmai de aceea a decis să iasă în stradă pentru a discuta cu aceștia.

„Înțeleg nemulțumirea protestatarilor, cum aș putea să nu o înțeleg? Sunt sociolog și sunt primarul acestui oraș de atâta timp. (…) Am stat acolo mai bine de o oră și jumătate și au fost foarte multe întrebări, unele legate direct de impozite, altele fără legătură cu acest subiect, și este firesc să fie așa. Eu pot spune un singur lucru: sunt oricând dispus să ies între oameni și să-i privesc în ochi”, a spus primarul din Sfântu Gheorghe.

„Cred că este foarte important ca toată lumea să vadă imaginea de ansamblu, să înțeleagă câte servicii oferim noi cetățenilor acestui oraș. Înțeleg nemulțumirea oamenilor și cred cu tărie că, în astfel de situații, este important ca primarul să fie prezent între ei, chiar și atunci când oamenii sunt supărați”, a mai declarat Antal Arpad.

Săptămâna trecută, primarul din Sfântu Gheorghe a inițiat și o serie de întâlniri cu cetățenii pentru a discuta despre mărirea taxelor și impozitelor locale. O întâlnire va fi organizată marți, 20 ianuarie, în limba maghiară, iar o altă discuție este programată pentru joi, 22 ianuarie, în limba română. Oamenii s-au putut înscrie online pentru a participa la discuție.

La Sfântu Gheorghe impozitele pentru persoane fizice au fost mărite doar cu rata inflației

Toate impozitele locale, atât cele pe locuinţe şi terenuri, cât şi cele pentru mijloacele de transport, au fost indexate la Sfântu Gheorghe doar cu rata inflaţiei de anul trecut, adică 10,4%, lucru obligatoriu prin lege.

„Astfel, o familie care are un apartament de 70 mp şi un autoturism de 1.400 cmc va plăti anul viitor un impozit total de aproape 400 de lei, adică cu peste 770 de lei mai puţin decât valoarea maximă de impozitare pe care o permite Codul Fiscal (1.170 lei)”, au precizat autoritățile locale într-un comunicat de presă.

Pentru firme impozitul pe clădiri a fost stabilit la plafonul maxim legal de 1,30%, peste care se aplică o majorare locală de 40%. Impozitul pe teren pentru persoane juridice este de aproximativ cinci ori mai mare decât cel aplicat persoanelor fizice. De asemenea, impozitul pe autovehicule este aplicat la nivel ridicat, în zona superioară a limitelor permise de Codul fiscal.