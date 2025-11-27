VIDEO TIR încărcat cu 24 de tone de îngrășământ, în flăcări lângă staţia de taxare Feteşti / Traficul este oprit pe A2, sensul spre București

Incendiu la un TIR de lângă stația Fetești. Sursa foto: Captură video

Un TIR încărcat cu 24 de tone de uree a luat foc joi dimineață, în apropierea Stației de taxare Fetești, județul Ialomița. Nu au fost înregistrate victime, însă circulația rutieră este blocată pe A2, sensul de mers spre București, anunță Centrul Infotrafic al Poliției Române.

09:42

Incendiul a fost lichidat, iar forțele de intervenție încep să se retragă. La fața locului mai rămân 2 echipaje de pompieri care asigură zona, până firma transportatoare ajunge la fața locului cu un camion pentru a prelua încărcătura neafectată, a declarat pentru HotNews purtătoarea de cuvânt a ISU Ialomița, locotenent Georgeta Popescu.

„TIR-ul a fost încărcat cu 24 de tone de uree. Pompierii au purtat mască pe durata intervenției, întrucât se emana un miros toxic, dar în urma măsurătorilor efectuate de CBRN nu s-a identificat nicio substanță toxică”, a mai spus purtătoarea de cuvânt a ISU Ialomița.

Potrivit presei locale, autotrenul e încărcat cu 24 de tone de îngrășământ.

„Traficul este oprit Autostrada A2 București-Constanța, pe sensul spre Capitală, kilometrul 145, în apropierea Stației de taxare Fetești, județul Ialomița, după ce a izbucnit un incendiu la nivelul unui ansamblu rutier ce transporta nitrocalcar, aflat în deplasare”, anunță Centrul Infotrafic.

Nu au fost înregistrate victime, dar circulația rutieră este blocată pe sensul de mers spre București, fiind deviată pe la nodul rutier de la Cernavodă, făcând legătura cu DJ 223 spre Hârșova.

„Se estimează reluarea circulației rutiere în condiții normale după ora 11:00”, precizează polițiștii.