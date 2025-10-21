Sari direct la conținut
Actualitate

VIDEO Tornadă violentă lângă Paris: un om a murit, alți patru sunt răniți grav. Mai multe macarale prăbușite peste case

HotNews.ro
VIDEO Tornadă violentă lângă Paris: un om a murit, alți patru sunt răniți grav. Mai multe macarale prăbușite peste case
Tonadă in Ermont, nordul Franței. Credit line: Poitout Florian/ABACA / Abaca Press / Profimedia

O tornadă puternică a străbătut luni cartiere la nord de Paris. Trei macarale de construcții au fost răsturnate în zone rezidențiale de rafalele vântului, o persoană a fost ucisă, în vreme ce alte patru sunt în stare critică, au declarat autoritățile, citate de The Guardian.

Orașul Ermont, situat la aproximativ 20 km nord-est de Paris, a fost cel mai afectat de tornada bruscă care a provocat pagube în aproximativ 10 cartiere.

Procurorul regional Guirec Le Bras a declarat că un muncitor în construcții în vârstă de 23 de ani a fost ucis pe șantier, iar 10 persoane au fost rănite, dintre care patru sunt în stare critică.

Tornada a răsturnat macarale și a smuls acoperișurile clădirilor, au declarat autoritățile. Ministrul de Interne, Laurent Nunez, a scris pe platforma X că a fost o furtună de „intensitate bruscă și rară”.

„Urmăresc îndeaproape situația și îmi exprim sprijinul față de oficiali, salvatorii de la fața locului și locuitorii afectați. Transmit condoleanțe familiei și celor dragi ai victimei decedate”, a scris ministrul francez de Interne.

Imagini distribuite pe rețelele de socializare au arătat trei macarale prăbușite la câteva secunde una de cealaltă.

O macara a căzut peste o clinică, fără a provoca victime, iar o alta peste o clădire rezidențială. Zeci de pompieri, polițiști și personal medical s-au aflat la fața locului, au declarat autoritățile.

Oameni FericițiMedici Buni MedLife
INTERVIURILE HotNews.ro