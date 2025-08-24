VIDEO Trimisul lui Trump, la Kiev de Ziua Independenței Ucrainei. Cum a fost primit de Zelenski

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski (stânga), întâmpinat de trimisul special al SUA pentru Ucraina, generalul în retragere Keith Kellogg, la Washington D.C. Foto: ABACA / Abaca Press / Profimedia

Emisarul american pentru Ucraina, Keith Kellogg, se află duminică la Kiev, unde a participat la celebrarea Zilei Independenţei Ucrainei, în timp ce eforturile diplomatice sub egida americană pentru soluţionarea conflictului par să se împotmolească, notează News.ro.

„Astăzi, reprezentantul special al preşedintelui Trump, generalul Keith Kellogg, se află în Ucraina”, a declarat liderul ucrainean Volodimir Zelenski, aflat alături de premierul canadian Mark Carney.

Kellogg a fost decorat cu Ordinul de Merit de către liderul ucrainean, în cadrul unei ceremonii de celebrare a 34 de ani de independenţă a Ucrainei, în prezenţa lui Carney şi a altor oficiali occidentali.

„Împreună, ucrainenii şi partenerii noştri, ne străduim să împingem Rusia spre pace”, a declarat Zelenski, în timpul ceremoniei.

🧐 Zelensky condecorou enviado de Trump Kellog "pelos seus serviços". Mas por quais serviços? pic.twitter.com/yH3tn0M9bC — Gazeta do Mundo (@gazetadomundo) August 24, 2025

Canadian Prime Minister Mark Carney and U.S. special envoy Keith Kellogg join Ukraine's Independence Day celebrations in Kyiv, with Carney pledging ongoing support and urging deterrence against Russia. #UkraineIndependenceDay #Canada #US #MarkCarney #Zelenskyy #SupportUkraine… pic.twitter.com/ziFHS4nX59 — AnewZ (@Anewz_tv) August 24, 2025

În schimb, tot duminică, şeful diplomaţiei ruse, Serghei Lavrov, a acuzat ţările occidentale că „încearcă să caute un pretext pentru a împiedica negocierile” de pace, într-un interviu acordat postului public de televiziune Rossia, difuzat pe Telegram.

El a denunţat, de asemenea, poziţia preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski care, potrivit lui, „se încăpăţânează, pune condiţii, cere cu orice preţ o întâlnire imediată” cu omologul său rus Vladimir Putin.

În ciuda eforturilor de mediere lansate de preşedintele Donald Trump, printre care un summit la mijlocul lunii august cu omologul său rus, urmat de primirea la Casa Albă a lui Zelenski şi a aliaţilor săi europeni, poziţiile celor două tabere par ireconciliabile.

Moscova şi Kievul se acuză reciproc că blochează organizarea unei eventuale întâlniri între liderii lor.