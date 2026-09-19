VIDEO Tronsonul blestemat de pe Autostrada Transilvania, aproape de finalizare. Cum arată acum cel mai complex pod început de Bechtel și abandonat apoi mulți ani

„Pe lotul Suplacu de Barcău – Chiribiș al Autostrăzii Transilvania, 98% din suprafața traseului este deja asfaltată. Un procent care arată cât de mult s-a schimbat acest traseu și cât de aproape este de forma sa finală”, a transmis constructorul român Construcții Erbașu.

Aproape 98% din suprafața traseului este deja asfaltată, anunță constructorul român care lucrează la finalizarea unui tronson din Autostrada Transilvania ce a fost abandonat de Bechtel și a rămas aproape neatins timp de 12 ani.

Asociația Pro Infrastructura, care a filmat din dreonă tot tronsonul, estimează că „probabil în noiembrie circulăm pe Autostrada A3 între Suplacu și Chiribiș”.

În întârziere față de termenul contractual

„Chiar dacă finalul lunii octombrie teoretic este posibil, inaugurarea celor 26,35 kilometri dintre Suplacu de Barcău și Chiribiș se va face în noiembrie. Rămânem cu un gust amar fiindcă antreprenorul Erbașu putea mai mult. Întârzierea față de termenul contractual din iulie 2026 nu este mare dar devine vizibilă. S-au pierdut câteva luni și în perioada de proiectare. Deși la începutul șantierului mobilizarea a fost foarte bună, ulterior constructorul a scăzut ritmul, în special în punctele critice din zona Porț-Suplacu de Barcău”, susține Pro Infrastructura, una din cele mai active organizații civice care monitorizează marile proecte de infrastructură din țară.

„Acum avem asfalt peste tot, mai puțin pe o secțiune de terasament în apropiere de culeea sudică a viaductului de la Suplacu de Barcău și la conexiunea „semi-nod” de lângă Porț/Marca. Singura structură rămasă în urmă este pasajul peste A3 din zona câmpului de sonde care nu este critică pentru inaugurare, dacă se dorește darea în trafic mai repede”, susține API.

Organizația spune că și tronsonul „vecin” spre Biharia „are șanse bune să se deschidă în decembrie. Ambele sunt reminiscențe de pe vremea Bechtel. Americanii au dat prima cupă de excavator în urmă cu 22 de ani, în iunie 2004! Erbașu este al patrulea constructor de pe acest tronson!”.

Continuarea de la Suplacău de Barcău la Nușfalău – cei 13,5 km – a fost deschisă traficului în 2023.

De ce a fost construit un viaduct de aproape 2 kilometri prin mijlocul unui lac

Tronsonul dintre Chiribiș și Suplacu de Barcău este cunoscut și pentru o structură-mamut care a fost ridicată de Bechtel peste un lac de acumulare și care a zăcut ani de zile fără a mai fi terminată.

Viaductul are 45 de deschideri a câte 40 de metri lungime fiecare și decizia de a fi construit prin lacul de acumulare a fost una controversată la timpul ei.

Autostrada Transilvania în zona Suplacu de Barcău urma să treacă printr-un câmp activ de sonde petroliere, iar în anii 2000 în zona lacului nu era foarte multă apă.

Pentru a reloca cât mai puține sonde și pentru a evita un deal mai înalt în zona vestică, a fost stabilit traseul autostrăzii prin zona lacului de acumulare, considerându-se atunci că e cea mai ieftină dintre soluții disponibile.

Viaductul nefinalizat de Bechtel de la Suplacu de Barcau, Foto: Captura YouTube

De ce i se spune „tronsonul blestemat” din Autostrada Transilvania

Tronsonul Suplacu de Barcău – Chiribiș a fost supranumit de-a lungul anilor „tronsonul blestemat”, pentru că deși fusese cel mai avansat ca lucrări dintre cele abandonate de Bechtel, acesta nu a putut fi gata. Fie autoritățile nu au putut demara procedurile în timp util, fie a dat peste constructori ce nu și-au putut onora contractele.

Proiectul de la Suplacu de Barcău la Chiribiș (și mai departe până la Borș) fusese abandonat în 2013, când ministrul PSD de atunci Dan Șova a decis rezilierea contractului cu Bechtel. Tronsonul fusese construit aproape 50%, inclusiv o mare parte din celebrul viaduct de 1,8 km de la Suplacu de Barcău peste lacul de acumulare cu același nume.

Ulterior, CNAIR a scos la licitație proiectul, l-a contractat în 2015 cu o asociere spaniolă (Corsan – Corviam Construccion – SA & SC Consinit SRL & SC Road Consulting & Design Solution SRL & SC Via Design SRL) pe circa 701 milioane de lei, dar în 2016 l-a reziliat din cauza mobilizării slabe a constructorului.

Apoi, abia în decembrie 2020 a fost relansat la licitație proiectul Suplacu de Barcău – Chiribiș, în martie 2021 au fost depuse patru oferte, iar în septembrie 2021 a fost desemnat un câștigător – Construcții Erbașu – Vahostav – SK A.S., ofertă de 542 mil lei. S-au depus contestații, iar apoi licitația nu s-a mai finalizat cu un contract semnat.

În iulie 2022, fostul ministru Cătălin Drulă acuza conducerea de atunci de la Transporturi că au anulat licitația, deși ministrul Grindeanu anunța atunci pe Facebook că ofertele sunt la reevaluare și că se va da un câștigător până în august. În cele din urmă licitația chiar a fost anulată și meciul mai apoi s-a mutat în instanțe, pe contestarea deciziei de anulare.

Abia după încă jumătate de an CNAIR scotea din nou la licitație finalizarea tronsonului în cauză.

În noiembrie 2023 era în sfârșit contractată din nou finalizarea contractului. La acel moment se făceau 11 ani de când Bechtel a părăsea șantierul.

Contractul Bechtel

Numele Bechtel a devenit cunoscut în România după un contract uriaș de infrastructură care a eșuat răsunător și a făcut chiar și obiectul unui dosar penal.

În 2003 România semna un contract cu firma americană Bechtel pentru construirea Autostrăzii Transilvania de la Brașov până la Borș, un proiect atribuit fără licitație și marcat de costuri uriașe și întârzieri majore.

După aproape un deceniu, statul a plătit peste un miliard de euro pentru doar aproximativ 50 de kilometri finalizați între Turda și Gilău (la vest de Cluj Napoca) și alți 64 de kilometri realizați doar pe jumătate, între Suplacu de Barcău și Borș.

A3 Suplacu de Barcău – Chribiș