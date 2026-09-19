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Actualitate

VIDEO Tronsonul blestemat de pe Autostrada Transilvania, aproape de finalizare. Cum arată acum cel mai complex pod început de Bechtel și abandonat apoi mulți ani

Victor Cozmei
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Aproape 98% din suprafața traseului este deja asfaltată, anunță constructorul român care lucrează la finalizarea unui tronson din Autostrada Transilvania ce a fost abandonat de Bechtel și a rămas aproape neatins timp de 12 ani. 

  • O structură-mamut a fost ridicată de Bechtel în Transilvania, peste un lac de acumulare, însă ea n-a fost finalizată niciodată și a rămas neatinsă timp de 12 ani. Acum, în sfârșit, e aproape de finalizare și deschidere.
  • Odată deschiși traficului, cei aproape 27 de kilometri vor fi legați de un alt tronson de aproape 14 km deschiși traficului în 2023.
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„Pe lotul Suplacu de Barcău – Chiribiș al Autostrăzii Transilvania, 98% din suprafața traseului este deja asfaltată. Un procent care arată cât de mult s-a schimbat acest traseu și cât de aproape este de forma sa finală”, a transmis constructorul român Construcții Erbașu.