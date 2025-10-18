VIDEO Trump a remarcat cum s-a îmbrăcat Zelenski la întâlnirea de la Casa Albă

Președintele SUA, Donald Trump, a lăudat ținuta omologului său ucrainean, Volodimir Zelenski, în timpul vizitei acestuia la Casa Albă de vineri, o întâlnire cu miză mare, întrucât acesta din urmă a cautat sprijin pentru a respinge invazia Rusiei, relatează dpa.

„Cred că arată foarte bine în acest sacou. Da, foarte bine. Sper că oamenii vor observa asta. Este bine, e într-adevăr foarte elegant. Îmi place”, a spus Trump, referindu-se la sacoul negru pe care îl purta Zelenski, notează Agerpres.

Comentariile lui Trump au amintit de una dintre vizitele anterioare ale lui Zelenski la Casa Albă, în februarie. Atunci, președintele ucrainean a fost criticat pentru ceea ce s-a considerat a fi o ținută excesiv de informală.

La acea vizită, Zelenski purta un pulover simplu, văzut ca un simbol al rolului său activ în calitate de comandant suprem al forțelor armate ale Ucrainei, însă gestul a fost interpretat în SUA și ca fiind lipsit de respect.