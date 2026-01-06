VIDEO Trump spune că Maduro îi copia dansul, dar Melania îl urăște

Donald Trump, la un eveniment din Kennedy Center, marți, 6 ianuarie 2026. Credit: ALEX WONG / Getty images / Profimedia

Președintele american Donald Trump a sărbătorit capturarea omologului său din Venezuela, marți, în discursul adresat republicanilor prezenți la un eveniment din Kennedy Center, unde a spus, printre altele, că Nicolas Maduro încerca să îi imite dansul, transmite AFP.

După capturarea lui Maduro, The New York Times a scris, pe surse, că dansatul în public și atitudinea nonșalantă pe care a afișat-o liderul venezuelean în ultimele săptămâni au contribuit la a-i convinge pe unii dintre membrii echipei lui Trump că Maduro își bate joc de ei și încearcă să blufeze, astfel că Washingtonul a decis să acționeze.

„Se urcă acolo și încearcă să îmi imite puțin dansul”, le-a spus Trump congresmenilor republicani de la Kennedy Center din Washington, locație redenumită recent Trump-Kennedy Centre.

„Însă este un tip violent și a ucis milioane de oameni. A torturat. Au o cameră de tortură în mijlocul Caracasului pe care o închid”, a continuat liderul american, fără să ofere alte detalii despre locația la care se referă.

Maduro apărea constant pe scenă dansând pe un remix techno intitulat „Nu războiului, da păcii”, în timp ce prezența militară americană devenea tot mai numeroasă în Marea Caraibilor.

Trump este cunoscut pentru dansul său pe melodia disco „Y.M.C.A.” la mitinguri.

Deși a lăudat operațiunea „briliantă” a forțelor americane care i-au capturat pe Maduro și pe soția lui sâmbătă pentru a-i aduce în SUA, cea mai mare parte a discursului susținut de Trump s-a concentrat pe importanța alegerilor de la jumătatea mandatului, din 2026.

Trump, despre Melania: „Urăște când dansez”

Donald Trump a revenit la tema dansului în timp ce trecea printr-o listă de priorități politice, iar când vorbea despre interzicerea persoanelor transgender în sporturile feminine a imitat, exagerând, ceea ce a descris a fi un halterofil trans.

„Soția mea urăște când fac asta”, a afirmat președintele american. „A spus: «Este atât de neprezidențial»”, a adăugat el.

„Urăște când dansez”, a continuat Trump, adăugând: „Vi l-ați putea imagina pe FDR dansând?”.

Franklin D. Roosevelt, președinte al Statelor Unite între 1933 și 1945, a paralizat de la brâu în jos din cauza poliomielitei, în 1921.