VIDEO Tulburările din Iran iau amploare. Mai multe persoane au fost ucise în protestele care s-au râspândit în toată țara

Mai multe persoane au fost ucise în noaptea de miercuri spre joi în timpul tulburărilor din Iran, unde cele mai ample proteste care au avut în ultimii trei ani, generate de inflaţia galopantă, au declanşat violenţe în mai multe regiuni, relatează News.ro.

Mişcarea a început duminică în capitala Teheran, unde comercianţii şi-au închis magazinele pentru a protesta faţă de hiperinflaţie, deprecierea monedei şi stagnarea economică, înainte de a se extinde către universităţi şi în restul ţării. Joi, au fost semnalate confruntări în oraşe de dimensiuni medii, cu zeci de mii de locuitori.

Agenţia semi-oficială iraniană de ştiri Fars şi grupul pentru drepturile omului Hengaw au raportat decese în Lordegan, un oraş din vestul Iranului.

Autorităţile au confirmat un deces în oraşul Kuhdasht din vestul ţării, iar organizația Hengaw a raportat un alt deces în provincia centrală Isfahan.

Ciocnirile dintre protestatari şi serviciile de securitate marchează o escaladare semnificativă a tulburărilor care s-au răspândit de când comercianţii au început să protesteze duminică împotriva modului în care guvernul a gestionat deprecierea monedei şi creşterea rapidă a preţurilor.

Fars a relatat că două persoane au fost ucise în Lordegan în ciocnirile dintre serviciile de securitate şi ceea ce a numit protestatari înarmaţi. Anterior, agenţia afirmase că mai multe persoane au murit. Hengaw a declarat la rândul său că mai multe persoane au fost ucise şi rănite acolo de forţele de securitate.

Gărzile Revoluţionare au declarat că un membru al unităţii paramilitare voluntare Basij afiliate acesteia a fost ucis în Kuhdasht şi alţi 13 au fost răniţi, acuzând demonstranţii că au profitat de proteste. Hengaw a declarat însă că bărbatul, identificat de Garda Revoluţionară ca fiind Amirhossam Khodayari Fard, protesta de fapt şi a fost ucis de forţele de securitate.

Hengaw a raportat, de asemenea, că un protestatar a fost împuşcat mortal miercuri în provincia Isfahan, din centrul Iranului.

Proteste au avut loc şi joi în Marvdasht, în provincia Fars din sudul ţării, potrivit site-ului de ştiri activist HRANA.

Potrivit Hengaw, demonstranţi au fost reţinuţi miercuri în provinciile vestice Kermanshah, Khuzestan şi Hamedan.

Affrontements entre citoyens et forces répressives à Marvdasht le 1er janvier 2026. Les tensions continuent. #IranObservatory #Iran #Iranprotests pic.twitter.com/VQwfdxln5G — Observatoire de l’Iran (@ObservatoireIR) January 1, 2026

A Lordgan les confrontations continuent entre manifestants et forces répressives. Les incidents se déroulent depuis le matin du 1 janvier 2026. #IranObservatory #Iran #IranProtests pic.twitter.com/cQG8d5Nc7o — Observatoire de l’Iran (@ObservatoireIR) January 1, 2026

Moment critic pentru conducerea clericală

Tulburările survin într-un moment critic pentru conducerea clericală a Iranului, în contextul în care sancţiunile occidentale afectează o economie lovită de o inflaţie de 40% şi după ce, în iunie, Israelul şi SUA au lansat atacuri aeriene împotriva infrastructurii nucleare şi a conducerii militare a ţării.

Teheranul a răspuns protestelor cu o ofertă de dialog, un gest aparent conciliant, concomitent cu răspunsul său în materie de securitate.

Purtătorul de cuvânt al guvernului, Fatemeh Mohajerani, a declarat joi că autorităţile vor purta un dialog direct cu reprezentanţii sindicatelor şi comercianţilor, fără a da însă detalii.

Basij este o forţă paramilitară voluntară loială liderului suprem, ayatollahul Ali Khamenei. Este afiliată Corpului Gărzilor Revoluţionare Islamice, care joi i-a acuzat pe cei implicaţi în tulburările din Kuhdasht că „profită de atmosfera protestelor populare”.

Comercianţii, proprietarii de magazine şi studenţii din mai multe universităţi iraniene protestează de patru zile şi au închis marile bazaruri. Guvernul a închis o mare parte a ţării miercuri, declarând zi liberă din cauza vremii reci.

În ultimii ani, autorităţile au reprimat protestele legate de probleme precum preţurile ridicate, seceta, drepturile femeilor şi libertăţile politice, adesea prin măsuri de securitate dure şi arestări în masă.

Economia Iranului se confruntă de ani de zile cu dificultăţi ca urmare a sancţiunilor impuse de SUA şi Occident asupra programului nuclear al Teheranului. Tensiunile regionale au dus la un război aerian de 12 zile cu Israelul în iunie, punând şi mai multă presiune pe finanţele ţării.

Rialul iranian a pierdut aproximativ jumătate din valoarea sa faţă de dolar în 2025, inflaţia ajungând la 42,5% în decembrie.

Manifestaţiile din aceste zile nu sunt însă comparabile, în acest stadiu, cu mişcarea care a zguduit Iranul la sfârşitul anului 2022, după moartea Mahsei Amini, o tânără iraniană arestată pentru un voal presupus purtat necorespunzător.