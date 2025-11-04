VIDEO Ucraina a atacat o uzină rusească aflată la 1.500 de kilometri de graniță

Atac ucrainean cu drone asupra uzinei chimice Sterlitamak din Rusia. Foto: captură X

Un atac ucrainean cu drone a avariat uzina petrochimică Sterlitamak din Rusia, provocând prăbușirea parțială a unei instalații de tratare a apei, dar fără a provoca victime, au afirmat marți autoritățile regionale, potrivit Reuters

Fabrica din Bașchiria cunoscută și sub denumirea de Republica Bașcortostan, situată la aproximativ 1.500 km de granița cu Ucraina, în Munții Ural, a funcționat fără întrerupere, a declarat șeful regional Radiy Khabirov pe Telegram.

El a adăugat că ambele drone implicate în atacul din timpul nopții au fost distruse.

Imagini publicate pe rețelele de socializare sugerează că la uzina petrochimică s-a declanșat un incendiu de amploare:

Russian Telegram channels report a fire after a drone attack on Sterlitamak chemical plant in Russia. pic.twitter.com/sowbm9LfFa — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 4, 2025

Ministerul rus al Apărării a declarat în raportul său zilnic că, pe lângă cele două drone doborâte deasupra Bașchiriei, sistemele sale de apărare au distrus 83 de drone deasupra altor șapte regiuni rusești.

Administrația orașului Sterlitamak, unde se află uzina, a declarat că niciunul dintre cei cinci muncitori aflați în interior nu a fost rănit.

Ucraina nu a comentat deocamdată atacul.

Kievul a intensificat atacurile cu drone și rachete cu rază lungă de acțiune în interiorul Rusiei, lovind rafinării de petrol, depozite și centre logistice despre care spune că ajută mașina de război a Kremlinului.

Moscova califică atacurile drept terorism, dar Ucraina susține că acestea sunt o legitimă autoapărare în războiul declanșat de Rusia în februarie 2022.