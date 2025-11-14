VIDEO Ucraina a lovit puternic un port rusesc major de la Marea Neagră / Livrările de petrol au fost oprite / Criza afectează 2% din aprovizionarea globală

Portul rusesc Novorossiisk de la Marea Neagră a suspendat temporar exporturile de petrol, echivalente cu 2,2 milioane de barili pe zi, sau 2% din aprovizionarea globală, vineri, potrivit surselor din industrie, după un atac ucrainean, scrie Reuters.

Drone și, posibil, rachete ucrainene au lovit vineri dimineață un important port rusesc de la Marea Neagră, afectând livrările de petrol ale Moscovei, cel puțin temporar.

Atacul, unul dintre cele mai mari asupra infrastructurii rusești de export de petrol din ultimele luni, a venit într-un moment în care Ucraina a intensificat loviturile asupra rafinăriilor rusești de petrol, în încercarea de a reduce capacitatea Moscovei de a-și finanța războiul.

Prețurile globale ale petrolului au crescut cu peste 2% din cauza temerilor legate de aprovizionare după atac.

Atacurile cu drone ucrainene de lungă distanță, aeriene și maritime, au perturbat în repetate rânduri infrastructura petrolieră rusă în acest an, vizând porturile de la Marea Baltică și Marea Neagră, un sistem de conducte magistrale și o serie de rafinării de petrol.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri că Kievul a lansat și rachete de croazieră „Long Neptune” cu rază lungă de acțiune asupra unor ținte din Rusia în timpul nopții, adăugând că astfel de atacuri au din ce în ce mai mult succes. El nu a menționat un obiectiv anume.

Contul de X OSINTtechnical, care monitorizează războiul folosind surse deschise, a scris că atacul ucrainean a utilizat și rachete.

Efecte majore

Loviturile au avut efecte majore.

Monopolul rus al conductelor de petrol Transneft a fost, de asemenea, obligat să suspende aprovizionarea portului Novorossiisk, au declarat surse pentru Reuters. Compania a refuzat să comenteze.

Consorțiul Caspian Pipeline, care exportă petrol din Kazahstan prin terminalul vecin Yujnaia Ozereevka, a suspendat încărcarea petrolului pentru câteva ore și apoi a reluat-o când alerta aeriană a fost ridicată, au declarat alte surse.

Compania intenționează să exporte 1,45 milioane de barili pe zi în această lună din terminalul Yuzhnaya Ozereevka, situat la aproximativ 15 kilometri (9 mile) sud-vest de Novorossiisk.

Ukraine unleashed a wave of drone strikes overnight, targeting key Russian infrastructure. In Novorossiysk, multiple explosions hit the Sheskharis oil terminal and nearby coastal facilities, sparking major fires. S-300/400 air defense positions were also struck.



In Saratov, a… pic.twitter.com/VXYy78YJ5s — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 14, 2025

Resturile dronelor au căzut pe terenul terminalului rus de cereale NKHP, care funcționa normal, a raportat agenția de știri Interfax, citând directorul general Iuri Medvedev.

Oficialii ruși au declarat că atacul de vineri a avariat și o navă acostată, clădiri de apartamente și un depozit de petrol în Novorossiisk, rănind trei membri ai echipajului navei.

Delo, un grup de transport și logistică, a declarat că resturile dronelor au căzut pe un terminal de containere din Novorossiisk, dar că operațiunile sale au continuat ca de obicei.

Compania britanică de securitate maritimă Ambrey a declarat că o macara a suferit avarii, la fel și mai multe containere.

Aceasta a precizat că o navă de containere nesancționată, acostată lângă terminal, a suferit unele avarii colaterale, însă niciun membru al echipajului nu a fost rănit, deoarece s-au adăpostit într-un punct de adunare sigur din interiorul navei.

„Novorossiisk a suferit cele mai mari pagube”

Potrivit a trei surse din industrie, atacul ucrainean a lovit și două dane petroliere la Șeskharis. Daunele au fost provocate danei 1 și danei 1A, care gestionează tancuri petroliere cu o capacitate de 40.000 tone și, respectiv, 140.000 tone.

Două dintre surse au afirmat că și petrolierul Arlan, sub pavilionul Sierra Leone, a fost lovit în timpul atacului.

„Novorossiisk a suferit cele mai mari pagube”, a declarat pe rețelele de socializare Veniamin Kondratiev, guvernatorul regiunii Krasnodar, unde se află Novorossiisk.

„Peste noapte, peste 170 de persoane și 50 de echipamente s-au ocupat de consecințele atacului, stingând rapid incendiile și acordând asistență locuitorilor”, a spus el.

Trei membri ai echipajului navei avariate, răniți, au fost internați în spital, a spus Kondratiev.

Autoritățile locale au declarat ulterior că incendiul de la un depozit de petrol din terminalul Sheskharis, care se ocupă cu exportul de țiței și produse petroliere, a fost stins.

Structurile de coastă au fost, de asemenea, avariate, au spus ei, fără a oferi detalii.