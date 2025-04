VIDEO Ucraina i-a adus în fața presei pe chinezii capturați în timp ce luptau pentru ruși. Ce au declarat cei doi și reacția Beijingului

Cei doi cetățeni chinezi capturați de Ucraina luna aceasta în timp ce luptau în armata rusă au apărut luni într-o conferință de presă la Kiev, declarând că doresc să fie parte dintr-un schimb pentru a se întoarce acasă și făcând apel la concetățenii lor să nu le urmeze exemplul, transmite AFP.

China a cerut marți să se evite orice „manipulare politică” în cazul celor doi cetățeni ai săi. „Îndemnăm părțile implicate să aibă o viziune corectă asupra poziției obiective și imparțiale a Chinei și să se abțină de la manipulări politice și agitație mediatică”, a declarat reporterilor Lin Jian, un purtător de cuvânt al Ministerului chinez de Externe.

„Autoritățile chineze sunt în curs de a verifica informațiile și circumstanțele” privindu-i pe acești doi cetățeni, a adăugat el.

Cei doi bărbați au vorbit luni cu jurnaliștii în timp ce aveau lângă ei soldați ucraineni înarmați și mascați. Îmbrăcați în uniforme militare și încătușați, cei doi au descris în mandarină modul în care au fost capturați în timpul luptelor din regiunea Donețk din estul Ucrainei, după ce s-au alăturat armatei ruse prin intermediul anunțurilor online.

The Chinese captured last week stated at a press conference that they hope for China's assistance in a prisoner exchange. They also shared that they nearly died from Russian chemical weapons and expressed their desire to return home. pic.twitter.com/2BJooy9Ocb