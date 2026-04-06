VIDEO Ucrainenii se asigură că rușii nu profită de scumpirea petrolului: Lovitură majoră dată peste noapte

În noaptea de duminică spre luni au fost semnalate explozii în orașul portuar Novorosiisk, din sudul Rusiei, locuitorii din zonă raportând un atac cu drone asupra unui terminal petrolier, scrie Kyiv Independent.

În ultimele două săptămâni, Ucraina a lovit în repetate rânduri două dintre cele trei principale porturi rusești de export de petrol, Ust Luga și Primorsk, de la Marea Baltică, provocând pagube enorme, a scris pe X Yaroslav Trofimov, corespondent-șef al Wall Street Journal.

„Noaptea trecută, l-a atacat și pe al treilea, terminalul petrolier Sheskharis din portul Novorosiisk, de la Marea Neagră. Împreună, aceste trei porturi reprezintă aproximativ trei sferturi din exporturile rusești de petrol pe cale maritimă. Kievul se asigură că mașinăria de război a Rusiei nu poate profita de creșterea prețurilor la petrol”, a adăugat el.

Incendii de amploare după loviturile cu drone

Terminalul petrolier Sheskharis a fost lovit de drone, a relatat canalul independent de știri rus de pe Telegram, Astra, citând o analiză din surse deschise a imaginilor filmate acolo.

Acolo se află un important terminal de export de petrol care servește drept punct final pentru conductele operate de compania de stat rusă Transneft, cea mai mare companie de conducte petroliere din lume.

Incendiul cel mai mai mare a fost consemnat loc la primul chei al terminalului, iar al doilea chei al amplasamentului a fost, de asemenea, lovit, a scris și publicația independentă Exilenova Plus.

Ukrainian drones struck key Russian oil export terminals at the port of Novorossiysk, sparking a fire at the facility.

🇺🇦🇷🇺 NOVOROSSIYSK on fire



Port area hit in Krasnodar region, multiple fires visible, not some random target, this is one of Russia’s key Black Sea hubs for oil and logistics



Air defense firing everywhere, but reports say it’s causing damage on the ground too, which usually… pic.twitter.com/xoYcqmoNOg — WW3finalboss (@WW3finalboss) April 5, 2026

Au fost lovite și nodurile de control de supraveghere și achiziție de date, care funcționează ca hardware de control computerizat pentru instalații.

Terminalul petrolier Sheskharis nu va putea continua livrările ca urmare a infrastructurii avariate, potrivit publicației.

Autoritățile orașului au declarat și că resturile unei drone au lovit un bloc de apartamente din districtul Yuzhny (sud) al orașului, iar serviciile de urgență au fost trimise la fața locului.

Au fost semnalate incendii și în alt cartier al orașului de pe litoralul Mării Negre, potrivit Astra.

Alte orașe din regiune, printre care Anapa, Gelendzhik și Soci, se aflau în stare de alertă maximă, a declarat guvernatorul regiunii Krasnodar, Veniamin Kondratyev, adăugând că opt persoane au fost rănite în Novorosiisk.