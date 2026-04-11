VIDEO Un copil român de 11 ani, ucis în Spania. Crima a avut loc într-o toaletă publică, în timp ce mama lui îl aștepta

Crima a avut loc joi, în baia publică a unui centru cultural de lângă Madrid. Garda Civilă a anunțat că suspect în acest caz este un tânăr în vârstă de 23 de ani, transmite El Mundo.

Copilul de 11 ani, de origine română, a fost înjunghiat de mai multe ori în toaletele centrului cultural La Despernada, din Villanueva de la Cañada, la 30 km nord-vest de Madrid.

Suspectul, un bărbat de 23 de ani, de origine peruană, l-a atacat din spate, în interiorul toaletei. În tot acest timp, mama copilului îl aștepta afară, potrivit sursei citate.

Alertate prin 112, echipele de urgență au ajuns la fața locului și l-au găsit pe băiat în stop cardiac din cauza rănilor la nivelul pieptului, gâtului și spatelui.

Paramedicii au reușit să-l resusciteze, l-au stabilizat și l-au transportat cu elicopterul în stare critică la Spitalul 12 de Octubre din Madrid. În ciuda eforturilor depuse, băiatul a murit la spital.

#SUMMA112 traslada con pronóstico crítico a un menor de edad que ha sufrido una agresión en el interior de un Centro Cultural en la localidad de Villanueva de la Cañada. @guardiacivil investiga lo ocurrido. pic.twitter.com/rMCGBzAh2S — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) April 9, 2026

După atac, agresorul a fugit de la locul faptei. Garda Civilă, în colaborare cu Poliția Locală, a desfășurat o operațiune de căutare și l-au prins în primele ore ale dimineții de vineri.

Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale tragediei și motivul atacului. Potrivit primelor informații, atacatorul a avut un episod de furie îndreptat împotriva unui grup de minori, printre care se afla și copilul român de 11 ani.

Suspectul de 23 de ani suferă de autism și se află în prezent într-o unitate de psihiatrie în așteptarea unor proceduri judiciare suplimentare, a transmis ONG-ul „Organización Mundial Bullying Sin Fronteras”.

Moment de reculegere pentru copilul român

Consiliul Local Villanueva de la Cañada a ținut vineri, la ora 12:00, un minut de reculegere în memoria copilului și a decis să suspende toate evenimentele programate pe agenda municipală.

„Reiterăm sprijinul nostru pentru familia copilului decedat și facem apel la responsabilitatea și calmul tuturor cetățenilor în aceste vremuri dificile”, au trasmis autoritățile locale, într-un comunicat.

Băiatul român juca în echipa de fotbal de tineret a orașului Villanueva de La Cañada. Era în clasa a șasea la școala Santiago Apóstol din oraș.