VIDEO Un bărbat reclamă că a fost agresat la Alba Iulia, după ce i-a strigat lui Călin Georgescu „marș la Moscova”. Anchetă a Poliției

Un bărbat prezent la manifestațiile de 1 Decembrie de la Alba Iulia susține că a fost agresat de mai multe persoane, la scurt timp după ce a strigat către Călin Georgescu și l-a numit trădător. Poliția a fost sesizată și a deschis o anchetă pentru „lovire sau alte violențe”.

Incidentul a avut loc în urma adunărilor separate organizate de Călin Georgescu și George Simion în zona Cetății Alba Carolina.

Potrivit Antena 3, în mulțime s-a aflat și un bărbat venit din București, care i-a strigat lui Călin Georgescu „Marș la Moscova!”.

Bărbatul acuză că, imediat după acest moment, a fost înconjurat și lovit de mai mulți susținători ai fostului candidat.

„Am fost bătut și lovit pentru că am îndrăznit să-mi exprim opinia, civilizat: Călin Georgescu este un securist, trădător de țară. El manipulează oameni buni, prin minciuni gogonate. După ce își ia banii la plic, de 10 ani la Viena. Scopul? Să distrugă România. Marș la Moscova!”, susține acesta.

Momentul în care bărbatul este îmbrâncit a fost surprins de camerele Antena 3, unde acesta a oferit ulterior declarații.

Jandarmii confirmă incidentul

Contactat de HotNews, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Jandarmi Județean „Avram Iancu” Alba a precizat că polițiștii au fost sesizați în acest caz.

„La data de 1 Decembrie 2025, în jurul orei 10.00, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au fost sesizați de către un bărbat, în vârstă de 33 de ani, din municipiul Ploiești, cu privire la faptul că, în timp ce se afla pe strada Unirii din municipiul Alba Iulia, ar fi fost îmbrâncit și bruscat de mai multe persoane necunoscute”, a transmis instituția.

Poliția a deschis un dosar penal: „Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe, în vederea stabilirii stării de fapt.”

Alte tensiuni în timpul manifestației

Conform relatărilor Agerpres și Alba24, în timpul deplasării lui Călin Georgescu spre Catedrala Încoronării, mai mulți susținători au forțat intrarea în lăcașul de cult și s-au îmbrâncit cu jandarmii, după ce accesul în interior a fost restricționat. În curtea bisericii s-au scandat inclusiv „Nicușor, demisia” și „Demisia Bolojan”.