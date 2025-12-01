VIDEO Îmbrânceli cu jandarmii la mitingul lui Călin Georgescu de la Alba Iulia: „Nicușor, demisia” / Unii susținători au forţat intrarea în Catedrala Încoronării

Fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu a fost primit luni, la Alba Iulia, de sute de susținători cu steaguri și banderole tricolore. Adunarea sa a fost marcată de incidente, când unii dintre susţinători au forţat intrarea în Catedrala Încoronării și au scandat împotriva președintelui Nicușor Dan, transmite Agerpres.

După ce și-a ținut discursul pe scena amplasată în fața Monumentului Unirii, Georgescu a pornit între Catedrala din Alba Iulia. În spatele său îl urmau sute de persoane care stigau „Georgescu este președinte”. Potrivit Alba 24, mulțimea de susținătări ai lui Călin Georgescu a scăpat de sub control când acesta a intrat în Catedrala din Alba Iulia.

În momentul în care acesta a intrat în Catedrală, mulțimea a fost blocată de jandarmi să intre în lăcașul de cult.

Atunci, unii dintre susţinătorii lui Călin Georgescu s-au îmbrâncit cu jandarmii şi au rupt cordonul de siguranţă, forţând intrarea în Catedrală, potrivit Agerpres.

Apoi, în curtea bisericii, aceștia au început să strige „Nicușor, demisia” și „Demisia Bolojan”.

Iniţial, potrivit celor discutate de către organizatorii adunării de la Alba Iulia pentru Călin Georgescu, ar fi urmat să intre în Catedrala Reîntregirii doar fostul candidat, însoţit de câteva persoane.

Însă, la intrarea în curtea Ansamblului Catedralei Reîntregirii, susţinătorii lui Georgescu au forţat cordonul de jandarmi, intrând în număr mare în lăcaşul de cult, notează Agerpres.

Anterior, a existat şi un alt incident, imediat după ce Georgesscu a coborât din maşină, când un bărbat i-a strigat „Marş la Moscova!”. Acesta a fost rapid înconjurat de mai mulți susținători ai lui Georgescu, care l-au acuzat că este instigator.