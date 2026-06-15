VIDEO Un bombardier strategic al Rusiei s-a prăbușit în Siberia

Un borbardier strategic rusesc Tupolev Tu-22M3 s-a prăbușit luni în timpul unui zbor de antrenament în regiunea Irkuțk din Siberia, a anunțat Ministerul rus al Apărării, informează Reuters.

Ministerul a precizat că echipajul a reușit să se catapulteze și că a supraviețuit incidentului.

Imagini neverificate ale prăbușirii au apărut pe rețelele sociale arătând un avion care coboară cu în jos într-o zonă împădurită de pe malurile râului Angara, după care s-a ridicat o coloană mare de fum.

⚡️ A Tu-22M3 bomber has crashed in the Irkutsk region of Russia.



There is currently no information about the fate of the crew. pic.twitter.com/h7ogj4ap2d — NEXTA (@nexta_tv) June 15, 2026

Anul trecut, Ucraina a atacat cu drone mai multe baze militare ale Rusiei pe care se aflau bombardiere strategice.

„Conform evaluării noastre, mai mult de o duzină de avioane au fost avariate, bombardiere strategice Tu-95 și Tu-22, precum și avioane de supraveghere A-50”, declara într-un podcast pe YouTube generalul-maior german Christian Freuding, care coordonează ajutorul militar german pentru Ucraina. „În ce privește flota (rusă) de bombardiere cu rază lungă de acțiune, 10% din aceasta a fost avariată, conform evaluării noastre”, a precizat generalul.

Această evaluare a armatei germane este apropiată de cea dată de surse americane, ce au estimat că în atacul ucrainean cu drone au fost lovite până la 20 de avioane militare rusești, dintre care circa jumătate au fost distruse. Ambele estimări infirmă evaluarea avansată de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a ridicat la circa 40 numărul avioanelor rusești lovite.