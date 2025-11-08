VIDEO Un britanic și-a cumpărat casa de vis pe o insulă italiană pentru 21.500 de euro

Confruntat cu costuri de trai tot mai mari, un britanic din Manchester s-a refugiat în Sicilia, unde a reușit să-și cumpere o vilă pentru doar 21.500 de euro, mult sub bugetul pe care voia să-l aloce, relatează publicația britanică Metro.

Jonathan Smith, un profesionist de 39 de ani din domeniul HoReCa, a fost atras inițial de locuințele rustice din Grecia.

Totuși, căutările sale i-au arătat că locuințele din Grecia costă de obicei în jur de 325.000 de euro, mult peste bugetul său țintă de 50.000 de euro.

Extinzându-și căutările către alte regiuni, inclusiv Portugalia și Spania, Jonathan s-a orientat în cele din urmă spre Sicilia, atras de piața imobiliară accesibilă și de bogata moștenire culinară a insulei.

Mirajul caselor la un euro

În ciuda unei creșteri a prețurilor imobiliare în Sicilia din 2023, insula rămâne cu 30-40% mai accesibilă decât mare parte din Italia continentală, devenind astfel o locație atractivă pentru cumpărătorii internaționali, potrivit unor date recente de la Investropa.

Jonathan a explicat anterior pentru The Telegraph că auzise de scheme de vânzare a caselor cu doar 1 euro în unele orașe siciliene, în efortul de a atrage oameni și investiții.

Dar și-a dat seama repede că aceste case erau dărăpănate, în risc de prăbușire, și nu meritau cheltuielile uriașe de renovare.

În schimb, a cumpărat o casă în Mazara del Vallo, un oraș de pe coasta de vest a Siciliei, cunoscut pentru centrul său plin de viață. În plus, orașul este relativ de aeroporturile din Palermo și Trapani, ceea ce îi permite să călătorească ușor înapoi la Manchester, la familia sa.

Inițial listată la 100.000 de euro, el a reușit să achiziționeze vila abandonată pentru doar 21.500 de euro, cu mult sub bugetul său.

Sicilia primitoare

Ambiția lui Jonathan, cunoștințele lui de bază în bricolaj și tutorialele online l-au ajutat să renoveze vila. Vecinii săi i-au sărit, de asemenea, în ajutor, oferindu-i unelte, forță de muncă și încurajări, o dovadă a puternicei structuri sociale din micile orașe agricole din Sicilia.

Jonathan și-a documentat întregul drum de renovare pe canalul său de YouTube, care se numește „Operațiunea Sicilia” și care numără aproape 42.000 de abonați.

Panul său este să se mute definitiv în Sicilia. Știe că mutarea în străinătate implică riscuri, însă spune că regretul de a nu-și urma visurile poate fi o povară și mai grea.

El a mai mărturisit că costul vieții este la jumătate față de cel din Marea Britanie. Soția sa, care este contabilă, intenționează să înceapă să lucreze de la distanță după mutare.

Povestea lui Jonathan Smith ilustrează o tendință în creștere în rândul cetățenilor britanici care, motivați de presiunile economice și sociale din țara lor, caută alternative accesibile și bogate din punct de vedere cultural în străinătate.

Combinația Siciliei de prețuri accesibile la proprietăți, comunități primitoare și cultură vibrantă oferă o destinație atractivă pentru cei pregătiți să îmbrățișeze schimbarea, notează sursa citată.