VIDEO Un deputat de la UNIT și-a dat demisia din grup. „Credem că este rezultatul presiunilor și șantajelor”

Aurora Simu, lidera grupului UNIT, format din foști parlamentari POT, a anunțat că unul dintre deputații care s-a alăturat inițial grupului și-a anunțat demisia. Simu susține că decizia lui Călin Groza este rezultatul presiunilor care s-ar fi exercitat asupra lui în legătură cu votul la moțiunea de cenzură.

„Am primit o demisie de la unul dintre colegii noștri și credem că este rezultatul presiunilor și șantajelor din partea unor actori implicați (…) Este o decizie venită acum două ore și așteptăm ca domnul Călin Groza să se răzgândească și noi suntem alături de el orice s-ar întâmpla”, a declarat Aurora Simu care a precizat că Groza nu a motivat decizia de demisie.

Simu susține că anularea ședinței de plen a Camerei Deputaților de luni după-amiază „nu este întâmplătoare”, astfel încât să se poată derula negocieri pentru atragerea celor nehotărâți într-o tabără sau alta la votul de marți asupra moțiunii de cenzură.

Aurora Simu a reiterat poziția UNIT de a nu vota în favoarea moțiunii de cenzură inițiată de PSD și AUR.

„Inițiatorii moțiunii, cu care am avut mai multe discuții zilele trecute ar fi trebuit să vină cu soluții, cu un plan de țară și o propunere de premier. Știm doar că vor refacerea coaliției cu alt om (…) Noi, chiar dacă nu suntem de acord cu actuala guvernare, nu vom vota această moțiune doar ca să se creeze o nouă criză politică”, a conchis Simu.

Ea a spus că UNIT este dispus să susțină actualul guvern, însă cu anumite condiții. Una dintre ele este renegocierea programului SAFE, renunțarea la decizia de înstrăinare a companiilor de stat, salvarea Azomureș ș.a.

Cei șase parlamentari ai Partidului UNIT (intrați în Parlament pe listele POT) au anunțat duminică seara că nu vor vota moțiunea de cenzură contra Guvernului Bolojan.