VIDEO Un deputat din Partidul Comuniștilor a fost rugat să vorbească în română în loc de rusă, la declarațiile de la închiderea urnelor / Replica lui Dodon

Constantin Starîș, deputat din Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM), care a candidat din nou pe lista Blocului Patriotic, a participat, alături de Igor Dodon, la conferința de presă a alianței de după închiderea urnelor.

Deputatul, aflat pe poziția a 8-a a listei Blocului Patriotic, a vorbit în limba rusă când a luat cuvântul, iar un jurnalist aflat în sală l-a rugat să vorbească în limba română, scrie Realitatea.md.

Starîș i-a răspuns că poate discuta apoi cu jurnalistul în română, dar imediat a intervenit Igor Dodon, fostul președinte al Republicii Moldova, liderul blocului pro-rus și l-a mustrat pe jurnalist: „La noi, jurnaliștii de obicei îi ascultă pe cei care vorbesc. Eu înțeleg că colegii din afara țării consideră că controlează totul în Republica Moldova. Încă nu”, a spus Dodon.

Liderul PSRM l-a invitat apoi pe Starîș să-și continue discursul, insistând ca acesta să vorbească tot în rusă, iar jurnalistul și-a cerut scuze pentru intervenție.

Sursa video: Telegram / Realitatea.md

„Blocul patriotic” reunește trei partide pro-ruse din Republica Moldova: Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), condus de Igor Dodon, Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM), condus de Vladimir Voronin, și Partidul Viitorul Moldovei (PVM), condus de fostul premier Vasile Tarlev. Din alianță a făcut parte și Partidul „Inima Moldovei”, condus de fosta bașcana Găgăuziei, Irina Vlah, care a fost exclus de Comisia Electorală Centrală (CEC) cu două zile înainte de alegeri.

Moldovenii au votat duminică în cadrul unor alegeri parlamentare cruciale, care vor stabili drumul țării prinse între Rusia și Uniunea Europeană. CEC a început să publice rezultatele oficiale în timp real la scurt timp după închiderea urnelor. PAS, partidul pro-european al președintei Maia Sandu, conduce în numărătoarea parțială cu peste 44,6% din voturi, în fața Blocului Patriotic – 27,8%.