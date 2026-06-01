VIDEO. Un episod aproape uitat din cariera lui Răzvan Dumitrescu, jurnalistul plecat de la Antena 3 CNN

În 2009, Dumitrescu era protagonistul unuia dintre cele mai tensionate momente din politica românească a ultimilor 20 de ani. Publicul își amintește de episodul „pumnul lui Băsescu”, dar numele jurnalistului care l-a confruntat pe Băsescu atunci în direct a trecut în plan secund.

În vârstă de 61 de ani, Răzvan Dumitrescu este una dintre cele mai importante figuri ale Antenei 3 din ultimul deceniu. Era cunoscut publicului și până la venirea la Antena 3, fiind una dintre vedetele Realității TV pe vremea lui Sorin Ovidiu Vîntu.

Un episod petrecut în studioul Realității TV a reprezentat un monent de apogeu în campania electorală din 2009, campania câștigată de Băsescu din nou.

„Pumnul” lui Băsescu

Pe 26 noiembrie 2009, în plină campanie prezidențială, cadrul unei emisiuni difuzate de Realitatea TV și moderată de jurnalistul Răzvan Dumitrescu, au fost prezentate imagini în care Traian Băsescu părea să lovească un minor. Băsescu era în direct la Realitatea și a fost confruntat direct de Dumitrescu.

Imaginile datau din 2004, de la un miting electoral la Ploiești în care Traian Băsescu lovea aparent un copil în zona feței.

Chiar la inceputul emisiunii realizatorul Realitatea Tv, Răzvan Dumitrescu a anunțat că în cadrul emisiunii vor fi difuzate „imagini șocante”, din 2004, cand președintele Băsescu ar fi lovit un copil, scria atunci Hotnews.

Foto: Antena 3

Băsescu candida pentru al doilea mandat de președinte, iar campania electorală era pe ultima sută de metri.

„Vă sigur că o să mă uit și o să vă dau o explicație publică mâine, nu pot afirma că este un trucaj; nu-mi dau seama ce a făcut copilul, a zis ceva; nu știu dacă acel copil nu a vorbit urât femeii. Vedem despre ce este vorba. Voi da o explicație mâine”, a reacționat în studio Băsescu.

Moment anticipat cu o seară înainte

Momentul fusese anticipat cu o seară înainte la același post tv, când omul de afaceri Dinu Patriciu declara într-o emisiune a lui Adrian Ursu (actual Antena 3 CNN, fost Realitatea TV) că îl urăște pe Băsescu pentru că a lovit un copil. A doua zi, filmulețul avea să apară pe site-ul ziarului Gardianul chiar în timp ce Băsescu era în direct la Realitatea TV.

Băsescu a jurat ulterior pe Biblie că nu l-a lovit cu pumnul pe copil.

Răzvan Dumitrescu și-a anunțat duminică plecarea de la Antena 3 CNN.