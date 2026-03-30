VIDEO Un festival Barbie le returnează banii clienților după un val de nemulțumiri: „Asta e tot? Am ratat ceva?”

Compania Mattel, deținătoarea brandului Barbie, a anunțat că toți cei care au achiziționat bilete la Barbie Dream Fest, care a avut loc în weekend, în Florida, vor primi rambursări integrale, după ce clienții s-au plâns de evenimentul lipsit de strălucire, a scris BBC.

„Alăturați-vă nouă pentru trei zile de glamour, nostalgie și energie de vis, create pentru fanii Barbie din fiecare generație”, anunțaseră organizatorii, promițând „experiențe de neuitat”.

Totuși, vizitatorii, care au plătit până la 450 de dolari pentru bilete, au spus că evenimentul nu s-a ridicat la înălțimea așteptărilor create.

Michael Gorey, care a venit la eveniment din Ohio, într-o vacanță alături de soția și fiicele sale, a declarat pentru Times că atunci când intra locație s-a gândit: „Asta e tot? Am ratat ceva?”.

Alții și-au exprimat nemulțumirea pe rețelele sociale.

„«Căsuța de vis Barbie în mărime naturală» e un fundal ieftin cu o masă de picnic pe gazon artificial”, a scris un utilizator de pe Reddit.

Some Barbie fans paid nearly $500 for a weekend “Dream Pass” to “Barbie Dream Fest,” which promised an ’80s roller rink, a Barbie Dreamhouse photo op and more — but some say the experience wasn’t quite the dream they hoped for. pic.twitter.com/mHcLd3zGTk — Good Morning America (@GMA) March 30, 2026

„Erau săli goale, poate 14 vânzători”

Hell Hotel, un grup de spectacole Burlesque care a participat la eveniment, a declarat pentru BBC că „se aștepta la mult mai mult”. Potrivit grupului, în reclamele de pe rețelele sociale apăreau tinere de 20, 30 de ani, însă în realitate multe dintre experiențele de la festival aveau limite de înălțime și erau „pentru copii de până la opt ani”.

„Erau săli goale, poate 14 vânzători”, a spus Hell Hotel.

Mischief Management, compania care a creat Barbie Dream Fest, a declarat, însă, pentru BBC că apreciază „pasiunea și implicarea comunității Barbie”.

„Barbie Dream Fest a fost creat ca o convenție intimă pentru fani, concepută pentru a promova o conexiune semnificativă, inspirație și un acces mai apropiat la Barbie și lumea ei. Vom oferi rambursări integrale tuturor celor care au achiziționat bilete”, a declarat compania.

Un bilet de o zi a costat 72 de dolari pentru adulții și 33 de dolari pentru copii.

