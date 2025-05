VIDEO Un lansator de rachete Uragan-1 și un sistem Buk-M3 ale rușilor, detectate în misiune de luptă de forțele speciale ucrainene. Cum au fost distruse

Dronele de atac ale Forțelor Speciale Ucrainene au distrus un sistem antiaerian de rachete Buk-M3 și un sistem cu lansare multiplă de rachete (MLSR) Uragan-1 ale trupelor ruse, a anunțat marți, 13 mai, armata ucraineană, potrivit The Kyiv Indepedent.

În timpul unei misiuni de recunoaștere, desfășurată într-un sector de front care nu a fost dezvăluit, operatorii de drone din cadrul Forțelor Speciale au detectat sistemul de apărare antiaeriană Buk-M3 și sistemul de rachete Uragan-1 când se aflau în misiune de luptă, a precizat unitatea ucraineană, într-un comunicat de presă publicat pe aplicația de mesagerie Telegram.

Forțele ucrainene au lansat apoi drone de atac și muniții de tip „loitering” care au lovit țintele, distrugând complet sistemul antiaerian Buk-M3, precum și muniția acestuia. Un astfel de sistem are o valoare estimată la 45 de milioane de dolari.

Comunicatul forțelor speciale ucrainene nu precizează ziua și ora când a fost desfășurat atacul.

Buk-M3 este unul dintre principalele sisteme de apărare antiaeriană ale armatei ruse, fiind utilizat pentru a ataca ținte în aer, la sol și pe apă, potrivit Forțelor de Operațiuni Speciale din Ucraina.

Sistemele de rachete sol-aer Buk, din era sovietică, sunt utilizate atât de Ucraina, cât și de Rusia.

Ucraina a moștenit sistemele antiaeriene Buk de la Uniunea Sovietică, dar aceste sisteme utilizează de obicei rachete produse în Rusia. În 2023, Ucraina a anunțat că a reușit modificarea sistemelor astfel încât să poată lansa rachete de producție americană.

Uragan-1 este un lansator de rachete rusesc multi-calibru, cu posibilitatea de a schimba containerele de lansare. Funcționează cu proiectile de calibru de 200 mm și 300 mm.

#Ukraine’s SOF destroyed advanced russian Buk-M3 missile system and Uragan-1 Uragan-1 multicaliber 220/300mm MLRS using loitering munitions. Special operators spotted both advanced pieces of russian military hardware during a special reconnaissance mission. pic.twitter.com/Qnv7IyBZQg