VIDEO Un livrator străin, lovit cu pumnul în față pe stradă, în București: „Du-te înapoi în țara ta” / Agresorul a fost prins de un polițist aflat în timpul liber

Un clip video postat pe Facebook de polițistul Marian Godină arată momentul în care un bărbat lovește un livrator străin pe o stradă din București, după care îi strigă; „Du-te înapoi în țara ta” și „Ești un invadator”. Agresorul a încercat să fugă, dar a fost prins de un polițist aflat în timpul liber, potrivit imaginilor, informație confirmată și de Poliția Capitalei. Agresorul, în vârstă de 20 de ani, a fost reținut pentru 24 de ore.

Incidentul are loc la câteva zile după ce deputatul AUR Dan Tanasă a publicat pe pagina sa de Facebook un mesaj devenit viral în care îndeamnă românii să nu mai preia comenzi livrate de curieri străini: „Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!”.

„Aseară, în capitala României, un tânăr a observat un livrator de mâncare asiatic pe un scuter. Tânărul a scos telefonul și a pornit filmarea. S-a apropiat de asiatic și, mișelește, l-a lovit cu pumnul în figură, fără ca acesta să aibă timp de reacție”, povestește Marian Godină, care a postat filmarea incidentului.

Livratorul, șocat, îl întreabă pe agresor care este problema, iar tânărul îi răspunde în limba engleză: „Du-te înapoi în țara ta, asta e problema”. Apoi îl numește „un invadator”.

Potrivit lui Godină, victima, „un tânăr nepalez, foarte speriat”, a cerut ajutorul trecătorilor.

„Polițistul l-a prins și l-a imobilizat. Livratorul solicita venirea poliției, colegul meu l-a liniștit și i-a zis că el e de la poliție. Tânărul agresiv argumenta gestul spunând că își apăra țara. Agresorul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în arest”, a scris Godină, în postarea sa.

Imaginile au fost surprinse de atacator, care pornise telefonul înainte de a se apropia de victimă.

Poliția Capitalei a confirmat incidentul și a oferit mai multe detalii.

Comunicatul Poliției Capitalei

„Un polițist din cadrul Secției 7, aflat în timpul liber, a surprins în flagrant un tânăr, în vârstă de 20 de ani, în timp ce agresa fizic un alt tânăr, cetățean străin. Polițistul a intervenit prompt și eficient, iar bărbatul, care a încercat să fugă, a fost prins și imobilizat”, a transmis Poliția Capitalei.

În urma administrării probatoriului, tânărul a fost reținut pentru 24 de ore, urmând ca în cursul zilei de miercuri să fie prezentat magistraților, cu propunere legală, conform Poliției Capitalei, au mai precizat oamenii legii.

„Bucureștiul este un oraș al tuturor”

Deputatul USR Cătălin Drulă a condamnat incidentul într-un mesaj pe Facebook. „Este revoltător ce s-a întâmplat aseară în București. Un tânăr venit să muncească în România, dintr-o altă țară, a fost atacat violent pe stradă pentru că «nu era de aici». Nu vom accepta un astfel de comportament în orașul nostru, în țara noastră. E o rușine”.

Drulă a mulțumit polițistului care a intervenit: „Mulțumiri și felicitări polițistului aflat în timpul liber care a intervenit prompt și colegilor săi care i s-au alăturat. Bucureștiul este un oraș al tuturor”.

„Și un mesaj pentru partidele extremiste: opriți acest val de ură. Nu mai instigați și nu vă mai hrăniți din ură”, a mai scris parlamentarul.

Lider AUR: „Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român”

Deputatul AUR Dan Tanasă a publicat săptămâna trecută pe pagina sa de Facebook un mesaj devenit viral în care îndeamnă românii să nu mai preia comenzi livrate de curieri străini: „Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!”.

El a explicat apoi, pentru HotNews, că postarea sa este legată de „valurile mari de migranți” din alte țări europene.

„Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!”, a scris vicepreședintele AUR pe Facebook. Postarea sa a adunat în patru ore peste 2.000 de comentarii și un număr dublu de reacții.

La scurt timp după mesajul lansat de liderul AUR, polițistul Marian Godină a anunțat, pe Facebook, că a formulat o plângere penală împotriva deputatului Dan Tanasă, pentru infracțiunea de „incitarea la violenţă, ură sau discriminare”.

De asemenea, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) s-a autosesizat după mesajul deputatului, a declarat pentru HotNews Cătălin Raiu, membru al colegiului director al CNCD.