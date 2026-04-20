VIDEO Un port rusesc de la Marea Neagră a luat foc după un atac ucrainean cu drone

Portul rusesc Tuapse de la Marea Neagră a fost cuprins de flăcări după un atac „masiv” cu drone al ucrainenilor, a spus luni dimineață guvernatorul local Veniamin Kondratiev, adăugând că cel puțin un bărbat a murit și altul a fost rănit, potrivit Reuters.

Kondratiev a mai afirmat și că resturile de drone doborâte au avariat mai multe clădiri din oraș, printre care o grădiniță, o școală primară, o biserică și un bloc de locuințe.

Localnicii au auzit explozii în zona portului, potrivit unor canale rusești de știri de pe Telegram, citate de Kyiv Independent.

În imagini postate pe rețelele de socializare se vede un incendiu uriaș, pe fondul informațiilor potrivit că mai multe rezervoare de combustibili ardeau la rafinărie și la terminalul de export petrolier.

The tank farm at Russia’s Tuapse oil refinery and export terminal is heavily ablaze tonight after a massive Ukrainian drone attack. pic.twitter.com/Hlulpll6tp — OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 20, 2026

Armata ucraineană nu a făcut încă niciun comentariu cu privire la atacuri, iar amploarea pagubelor provocate nu este clară.

Rafinăria de petrol Tuapse, o instalație a companiei Rosneft, este una dintre cele mai mari 10 rafinării de petrol din Rusia. Rafinăria are o capacitate de rafinare de aproximativ 12 milioane de tone de țiței pe an.

Ucraina a intensificat atacurile asupra infrastructurii petroliere ruse în ultimele luni, cu scopul de a reduce cea mai importantă sursă de venit a Kremlinului — impulsionată de creșterea vertiginoasă a prețurilor petrolului din cauza războiului din Iran.