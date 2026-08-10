VIDEO Un preot a făcut spectacol pe scenă la încheierea UNTOLD. Moment surpriză rezervat publicului

DJ-ul portughez Guilherme Guimarães Peixoto, mai cunoscut ca „Padre Guilherme”, a încheiat ediția de anul acesta a Festivalului UNTOLD găzduit de Cluj-Napoca. Preotul a fost ultimul care a mixat pe scena principală și a transmis în timpul spectacolului un mesaj din partea papei Leon.

În timpul setului susținut de Padre Guilherme pe Main Stage, publicul Untold a avut parte de un moment aparte: un mesaj adresat tinerilor de Papa Leon al XIV-lea, după cum relatează Monitorul Cluj.

În mesajul său, Papa Leon al XIV-lea i-a îndemnat pe tineri să nu se teamă să își arate credința, să fie „martori ai comuniunii, constructori de punți și semănători ai încrederii” și să ducă „lumina lui Hristos” în familii, școli, universități, locuri de muncă și comunități.

„Isus vă cheamă să fiți martori ai comuniunii, constructori de punți și semănători ai încrederii într-o lume marcată adesea de diviziune și suspiciune. Nu vă fie, așadar, teamă să arătați că sunteți creștini, să trăiți Evanghelia cu entuziasm și să împărtășiți bucuria care izvorăște din întâlnirea cu Domnul. Amintiți-vă întotdeauna următoarele cuvinte și aveți curajul de a le transmite mai departe. În orice situație a vieții noastre, vom descoperi că nu suntem niciodată singuri. În calitate de copii ai lui Dumnezeu, suntem întotdeauna iubiți, iertați și încurajați de El”, a transmis papa Leon publicului de la UNTOLD.

Mesajul a fost transmis în timpul spectacolului de aproape o oră și jumătate a lui Padre Guilherme, care a urcat pe scenă în jurul orei 4 dimineața, după Alan Walker, Animal X, Afrojack și Steve Aoki, potrivit site-ului oficial al festivalului.

După cum a menționat chiar el la finalul reprezentației sale, DJ-ul portughez a fost la a treia sa vizită în România, dar a fost pentru prima oară când a fost ales să încheie festivalul UNTOLD ca „headliner” pe scena principală.

Cine este Padre Guilherme, care a încheiat ediția din 2026 a UNTOLD

În vârstă de 52 de ani, Padre Guilherme este preot din 1999 și a fost în trecut capelan în Armata Portugheză, participând la misiuni în Kosovo și Afganistan. El este preot paroh în Arhidieceza de Braga din în nordul Portugaliei.

În timpul unei misiuni în Afganistan, în 2010, când Peixoto organiza evenimente sociale pentru soldați, a început să mixeze muzică ca DJ. După ce s-a întors în Portugalia, a urmat cursuri de DJ și apoi a început să organizeze seri de club pentru a strânge fonduri pentru biserica parohială din Laundos.

La început, preotul le cerea celor prezenți să nu-l fotografieze deoarece îi era teamă că imaginile cu un cleric aflat la pupitrul de DJ vor ajunge la superiorii săi și vor provoca reacții pe care nu le putea controla, potrivit Republica.

În timpul pandemiei de COVID-19, Peixoto a început să transmită săptămânal seturi de DJ, în cadrul cărora combina muzica electronică dance cu muzică religioasă și folclorică, devenind cunoscut drept „DJ Priest” („Preotul DJ”) sau „Padre Guilherme”.

În 2023, a susținut un set în aer liber dimineața devreme în cadrul Zilei Mondiale a Tineretului de la Lisabona, moment care a devenit viral pe rețelele sociale. A susținut spectacole sub statuia lui Hristos Mântuitorul din Rio de Janeiro, Brazilia, la Festivalul Medusa din Spania și festivalul Zamna din Chile.

Înainte de UNTOLD, DJ-ul preot a oficiat liturghia

Duminică dimineața, el a concelebrat liturghia în noua catedrală greco-catolică din Cluj, dedicată Martirilor și Mărturisitorilor Credinței din Secolul XX, după cum a relatat Ziua de Cluj.

Aflat la altar alături de protopopul Mircea Marțian, preotul a primit la final o icoană pictată de Ioana Rusu (membră a comunității „Andrei Mureșanu”), un album al corului de copii Allegria și alte daruri simbolice.

Padre Guilherme a vizitat pentru prima oară în 2024, când a participat la Întâlnirea Națională a Tinerilor Catolici de la Cheile Grădiștei, unde a transmis mesajul: „Fă-ți misiunea cu artă”.

El a fost invitat să țină o reprezentație la UNTOLD pentru prima oară anul trecut.