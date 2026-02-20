VIDEO Un pui de maimuță abandonat de mama sa a cucerit inimile japonezilor

La o grădină zoologică din apropiere de Tokyo, țarcul maimuțelor a devenit o atracție de neratat datorită unui cuplu inseparabil: „Punch”, un pui de macac japonez, și companionul său de pluș, un urangutan, relatează Reuters.

Mama lui Punch l-a abandonat la naștere, în urmă cu șapte luni, la Grădina Zoologică din Ichikawa. Când un vizitator a observat situația și i-a alertat pe îngrijitori, aceștia au intervenit imediat.

Kosuke Shikano, unul dintre îngrijitori, a explicat pentru Reuters că puii de macac japonez se agață, în mod obișnuit, de mamele lor pentru a-și dezvolta forța musculară și pentru a se simți în siguranță, astfel că „Punch” a avut nevoie de o intervenție rapidă.

Îngrijitorii au încercat mai multe variante de substitut, inclusiv prosoape rulate și alte jucării de pluș, înainte de a se opri la urangutanul portocaliu, cu ochi mari și bulbucați.

This story of the macaque 🐒 abandoned by his mother and gently raised by zookeepers is heartbreaking and beautiful at the same time. To cope with the absence of maternal comfort he clings to a #punch toy monkey as if it were his mother, showing how real and deep the need for… pic.twitter.com/9NJRyvnNfe — Ashbronzee (@ashbronzee) February 15, 2026

„Această jucărie de pluș are părul relativ lung și mai multe locuri ușor de apucat”, explică Shikano. „Ne-am gândit că asemănarea cu o maimuță l-ar putea ajuta pe ‘Punch’ să se reintegreze ulterior în grup, iar de aceea am ales-o”, a adăugat acesta.

Îngrijitorii spun că puiul de maimuță va fi acceptat în cele din urmă în grup

De atunci, „Punch” a fost rareori văzut fără ea, târând jucăria pufoasă peste tot, chiar dacă este mai mare decât el. Puiul de macac i-a încântat pe vizitatorii care au venit în număr mare la grădina zoologică după ce filmulețe cu cei doi au devenit virale pe rețelele de socializare.

Meet Punch — a macaque from a Japanese zoo with a difficult story



His mother abandoned him, and the caretakers raised him by hand. Later, he was moved into an enclosure with other monkeys, but he struggled to integrate into the group.



To give him some comfort, staff gave Punch… pic.twitter.com/Vh0L1VM58A — NEXTA (@nexta_tv) February 15, 2026

„Văzându-l pe ‘Punch’ pe rețelele sociale, abandonat de părinți, dar continuând să lupte atât de mult, am fost profund impresionată”, a declarat pentru Reuters Miyu Igarashi, o asistentă medicală în vârstă de 26 de ani. „Așa că, atunci când am avut ocazia să mă întâlnesc azi cu o prietenă, am sugerat să mergem împreună să-l vedem pe ‘Punch’”, a povestit tânăra.

Shikano crede că mama lui „Punch” l-a abandonat din cauza căldurii extreme din luna iulie, când l-a născut.

„Punch” a avut unele dificultăți în interacțiunea cu celelalte maimuțe, în timp ce a încercat să comunice cu ele.

The story of Punch-kun, known as Punch, the baby monkey, who was rejected by his mother.



Punch, is a seven-month-old baby macaque monkey who inhabits the Ichikawa Zoo in Japan.

Born in July 2025, Punch had to swallow a harsh reality when his birth mother refused and abandoned… pic.twitter.com/DNS2LV5B7F — 👉M-Û-R-Č-H👈 (@TheEXECUTlONER_) February 19, 2026

Însă îngrijitorii spun că acest lucru face parte din procesul de învățare și că el se integrează treptat în grup.

„Cred că va veni o zi în care nu va mai avea nevoie de jucăria lui de pluș”, afirmă Shikano.