VIDEO Un pui de maimuță abandonat de mama sa a cucerit inimile japonezilor

Puiul de macac „Punch” și urangutanul său de pluș, FOTO: STR / AFP / Profimedia Images

La o grădină zoologică din apropiere de Tokyo, țarcul maimuțelor a devenit o atracție de neratat datorită unui cuplu inseparabil: „Punch”, un pui de macac japonez, și companionul său de pluș, un urangutan, relatează Reuters.

Mama lui Punch l-a abandonat la naștere, în urmă cu șapte luni, la Grădina Zoologică din Ichikawa. Când un vizitator a observat situația și i-a alertat pe îngrijitori, aceștia au intervenit imediat.

Kosuke Shikano, unul dintre îngrijitori, a explicat pentru Reuters că puii de macac japonez se agață, în mod obișnuit, de mamele lor pentru a-și dezvolta forța musculară și pentru a se simți în siguranță, astfel că „Punch” a avut nevoie de o intervenție rapidă.

Îngrijitorii au încercat mai multe variante de substitut, inclusiv prosoape rulate și alte jucării de pluș, înainte de a se opri la urangutanul portocaliu, cu ochi mari și bulbucați.

„Această jucărie de pluș are părul relativ lung și mai multe locuri ușor de apucat”, explică Shikano. „Ne-am gândit că asemănarea cu o maimuță l-ar putea ajuta pe ‘Punch’ să se reintegreze ulterior în grup, iar de aceea am ales-o”, a adăugat acesta.

Îngrijitorii spun că puiul de maimuță va fi acceptat în cele din urmă în grup

De atunci, „Punch” a fost rareori văzut fără ea, târând jucăria pufoasă peste tot, chiar dacă este mai mare decât el. Puiul de macac i-a încântat pe vizitatorii care au venit în număr mare la grădina zoologică după ce filmulețe cu cei doi au devenit virale pe rețelele de socializare.

„Văzându-l pe ‘Punch’ pe rețelele sociale, abandonat de părinți, dar continuând să lupte atât de mult, am fost profund impresionată”, a declarat pentru Reuters Miyu Igarashi, o asistentă medicală în vârstă de 26 de ani. „Așa că, atunci când am avut ocazia să mă întâlnesc azi cu o prietenă, am sugerat să mergem împreună să-l vedem pe ‘Punch’”, a povestit tânăra.

Shikano crede că mama lui „Punch” l-a abandonat din cauza căldurii extreme din luna iulie, când l-a născut.

„Punch” a avut unele dificultăți în interacțiunea cu celelalte maimuțe, în timp ce a încercat să comunice cu ele.

Însă îngrijitorii spun că acest lucru face parte din procesul de învățare și că el se integrează treptat în grup.

„Cred că va veni o zi în care nu va mai avea nevoie de jucăria lui de pluș”, afirmă Shikano.

